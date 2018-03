Continuar a ler

Com este resultado, o Santa Clara mantém o primeiro lugar da prova, agora 46 pontos, os mesmo que o Arouca, segundo classificado, que se colou aos insulares.Já o Varzim, mantém a toada de recuperação na fuga aos últimos lugares da tabela, e, apesar de ter interrompido uma série de três jogos a vencer, somou o quarto desafio consecutivo sem perder, seguindo no 12.º lugar, com 35 pontos.Os poveiros entraram na partida a justificar esse bom momento de forma, e apesar de logo aos seis minutos Rui Coentrão ter desperdiçado uma grande penalidade, rematando para defesa de Sérginho, após falta de Vítor Alves sobre Baba Seck, os locais colocaram-se em vantagem ainda antes da meia hora.Na sequência de um canto, o defesa Jeferson fugiu à marcação, e com um cabeceamento fulgurante, assinou o primeiro tento do encontro, aos 22 minutos.O golo premiava a melhor entrada dos nortenhos no jogo, mas não fez mossa no ânimo do Santa Clara, que começou, pouco depois, a reagir, acercando-se da baliza de Paulo Vítor.Já em cima do intervalo, o guardião dos nortenhos foi providencial a suster um remate de Fernando, após assistência de Rúben Saldanha, segurando a vantagem dos locais até ao tempo de descanso.Em desvantagem, o Santa Clara entrou melhor no segundo tempo, jogando mais tempo na área do Varzim e mostrando-se mais rematador.Thiago Santana assumia-se como a principal referência dos açorianos e, depois de aos 50 minutos ter ameaçado o empate, com um remate perigoso, acabou por consumar a igualdade, aos 74.Aproveitando uma desatenção da defesa poveira, os insulares criaram espaço para um contra-ataque letal, que culminou com o remate certeiro do avançado brasileiro.Apesar do revês, o Varzim tentou recuperar a vantagem, criando na fase final, algumas das suas melhores oportunidades, nomeadamente por Buba e Diogo Ramos, que, num par de ocasiões, falharam o alvo, por pouco.Ao intervalo: 1-0.1-0, Jeferson, 22 minutos.1-1, Thiago Santana, 74.Paulo Vítor, Mário Sérgio, Nélson Agra, Jeferson, Rui Coentrão, Tiago Valente, Ruan Teles (Diogo Ramos, 53), Nelsinho (Jean, 87), Rúben Macedo, Baba Seck (Buba, 53) e Stanley.(Suplentes: Paulo Cunha, Sandro, Buba, Diogo Ramos, Jean, Joca e Fábio).Nuno Capucho.Sérginho (Marco Pereira, 86), Vítor Alves, Accioly, João Pedro, Igor Rocha, Diogo Santos (Minhoca, 46), Rúben Saldanha, Pacheco, João Reis, Fernando (Pineda, 83) e Thiago Santana,(Suplentes: Marcos Pereira, Marcelo Oliveira, Paulo Clemente, Minhoca, Pineda, Daniel Coelho e Paulo Grilo).Carlos Pinto.Bruno Rebocho (AF Évora).Cartão amarelo para Tiago Valente (64), Thiago Santana (66) e Rúben Saldanha (70).Cerca 1.000 espetadores.