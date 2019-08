Varzim-UD Oliveirense: Duelo sem favoritos assumidos

O Varzim pretende entrar com o pé direito na nova edição da 2ª Liga e aproveitar o fator casa para derrotar a Oliveirense. "Estamos à espera de um adversário que nos vai criar muitas dificuldades, mas tudo faremos para ultrapassar esse obstáculo com determinação e atitude", referiu Paulo Alves. O técnico dos poveiros admitiu que a observação feita ao adversário no jogo da Taça da Liga não permitiu recolher "grandes referências" devido à "diferença de valores" entre a turma de Oliveira de Azeméis e o Rio Ave.

Ainda assim, lembra que a Oliveirense tem "uma equipa em que a maioria dos jogadores transitou da época passada e está mais rotinada e mecanizada", enquanto o Varzim "conta com muitos novos jogadores nestas andanças e ainda a precisarem de tempo e trabalho para os seus enquadramentos", acrescentou. E, para hoje, Paulo Alves deixou a receita: "Vamos tentar ser ofensivos, mas fundamentalmente equilibrados enquanto coletivo, e não seremos ofensivos só por ser." A equipa varzinista conta apenas com uma baixa, a de Nelson Agra, por lesão.

Otimismo forasteiro

Por sua vez, a Oliveirense apresenta-se na Póvoa de Varzim com o otimismo em alta. "O ponto mais forte do adversário é a capacidade de ser uma equipa unida e com garra. É uma equipa que não vira a cara à luta, mas queremos contrariar essa matriz com o nosso caráter e capacidade de luta. Queremos ser mais fortes e ganhar", referiu Filipe Gonçalves, a cumprir a terceira época no clube.