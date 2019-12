Varzim-Sp. Covilhã, 1-0: Poveiros triunfam com golo de Lumeka

O Varzim venceu este domingo na receção ao Sporting da Covilhã por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da Segunda Liga portuguesa de futebol, decidido com um golo de Lumeka ao cair do pano.

O avançado inglês do Varzim voltou a ser decisivo, ao apontar o tento que desequilibrou o desafio, aos 88 minutos, num desvio com o ombro, na sequência de um livre, premiando a equipa que mais insistiu no segundo tempo para chegar ao triunfo.

Com este resultado, os poveiros, com mais um jogo realizado, sobem ao quarto lugar do campeonato, com 22 pontos, os mesmos que o Estoril, que segue em terceiro, enquanto o Sporting da Covilhã desde para o sexto posto, com 20 pontos.

Os serranos até foram mais consistentes no primeiro tempo, mostrando um futebol mais ofensivo e criando as melhores oportunidades para chegar à vantagem, sobretudo em lances de bola parada, com Gilberto em destaque, aos 27 minutos, ao atirar a bola à barra da baliza poveira, num livre.

O Varzim só reagiu com contundência após o intervalo, passando a assumir uma atitude mais dominadora e um futebol envolvente, que ia abrindo brechas na defesa forasteira.

Minhoca, num par de iniciativas individuais, tentou a sorte de longe, e Leonardo Ruiz, num desvio astuto, quase surpreendeu o guarda-redes do Covilhã.

Os forasteiros apostavam então no contra-ataque, para contrariar o balanço ofensivo dos nortenhos, e ainda ameaçaram o golo, em dois cabeceamentos de Jean e Kukula.

Nesta toada, na qual paciência e insistência poderiam desequilibrar, o prémio saiu ao Varzim, quando, aos 88 minutos, na sequência de livre, Lumeka teve uma ação decisiva num desvio, que fixou o 1-0 final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Sporting da Covilhã, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Lumeka, 88 minutos.

Equipas:

- Varzim: Serginho, João Amorim, Hugo Gomes, Luís Pedro, Tiago Cerveira, Pedro Ferreira (Stanley, 79), Rui Moreira, Minhoca (Baba Sow, 70), George (Frederic Maciel, 75), Leonardo Ruiz e Lumeka.

(Suplentes: Ismael, Alan Henrique, Zé Diogo, Stanley, Gonçalo, Frederic Maciel e Baba Sow).

Treinador: Paulo Alves.

- Sporting da Covilhã: Carlos Henriques, Tiago Moreira, Jaime, Brendon, Daniel Martins, Rodrigues (Mica, 64), Gilberto, Adriano, Jean (Silva, 84), Bonani e Daffé (Kukula, 64).

(Suplentes: Bruno, Filipe, Deivison, Silva, Joel, Kukula e Mika).

Treinador: Ricardo Soares

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jean (13), Luís Pedro (23), Rodrigues (29) George (36), Brendon (66) e Serginho (90+2).

Assistência: cerca 1.000 espetadores.