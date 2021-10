Varzim-Vilafranquense, 0-2: triunfo numa lição de eficácia

O Vilafranquense venceu este domingo o Varzim por 2-0, numa partida da 10.ª jornada da Liga SABSEG em que a formação da região de Lisboa respondeu com eficácia na finalização ao maior domínio territorial dos nortenhos. Numa noite marcada pela intempérie, e com um relvado que foi cedendo em qualidade ao longo do desafio, o veterano Nené inaugurou o marcador para os visitantes, aos 35 minutos, tendo Dioh, já aos 86', apontou o segundo golo.

As duas equipas quiseram inverter a posição instável na tabela, mas foi o Vilafranquense a entrar de forma atrevida, e um par de remates de Belkheir e Fati, que saíram ao lado, deixaram, ainda antes dos 10 minutos, as primeiras ameaças no desafio.

Os donos do terreno não se intimidaram, e não demoraram a assumir o controlo do desafio, adaptando-se melhor a um relvado pesado e que se foi degradando com a chuva, e passaram a rondar com frequência a baliza contrária.

Heliardo, melhor marcador dos poveiros, esteve então em desataque, travando um intenso duelo com guardião contrário Adriano Fachini, que acabou por levar a melhor com defesas de grande nível e ainda vendo o atacante brasileiro desperdiçar uma grande oportunidade, rematando ao poste, aos 33 minutos.

A formação de Vila Franca de Xira, que até então tinha uma postura de contenção, acabou por responder da melhor forma à pressão sentida e, aos 35 minutos, num contra-ataque, aproveitou uns ressaltos à entrada da área dos nortenhos para chegar à vantagem, num remate colocado do veterano Nené.

A segunda metade retomou com mais de um quarto de hora de atraso, por uma falha de energia nas torres de iluminação do estádio poveiro, que já se tinha verificado no primeiro tempo, e devolveu um Varzim empenhado em resgatar a vantagem, mostrando-se mais balanceado no ataque.

No entanto, ao abusar do jogo direto, centrando a atenções em Heliardo, os locais facilitavam a ação defensiva do Vilafranquense, que, sem grande dificuldade, ia controlando a vantagem, e ainda espreitando alguns contra-ataques.

Numa dessas investidas, e a castigar ineficácia ofensiva dos poveiros, os forasteiros foram letais, e num rápido contragolpe, que Dioh finalizou, aos 86 minutos, fizeram o 2-0 final.

Com este resultado, o Vilafranquense, que não vencia há três jogos, sobe ao 15.º posto, agora com nove pontos, enquanto o Varzim, que somou a quarta derrota consecutiva, desce para o 16.º em lugar, de playoff de descida, com apenas seis pontos.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim-Vilafranquense, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Nené, 36 minutos.

0-2, Dioh, 86.

Equipas:

- Varzim: Tiago Pereira, Raí Ramos (Lessinho, 65), André Micael, Cássio, João Reis, André Leão, Luís Silva (Agdon, 62), Nuno Valente (Zé Tiago, 87), Tavinho (Murillo, 62), Heliardo e George Ofusu.

(Suplentes: Ismael, Rafael Assis, Lessinho, Zé Tiago, Tiago Cerveira, Murilo, Zé Carlos, Rego e Agdon).

Treinador: António Barbosa.

- Vilafranquense: Adriano Facchini, Mike, Valente, Prince Mendy, Léo Bahia, Jaquité (Gabriel Pereira, 46), Filipe Melo, Dioh (Deyvison, 89), Fati (Veiga, 77), Belkheir (Sousa, 66) e Nené (Sangaré, 89).

(Suplentes: Luís Ribeiro, Sousa, Deyvison, Bernardo, Sangaré, Nuno Rodrigues, Gabriel Pereira, Umaro Baldé e Veiga).

Treinador: Filipe Gouveia.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Valente (08), Tavinho (32), Belkheir (34), Cássio (40), Sousa (73), George Ofusu (76), Veiga (80), Gabriel Pereira (82), Agdon (89), Murilo (89) e André Micael (90+4).

Assistência: Cerca de 500 espetadores