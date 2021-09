Vilafranquense-Chaves, 1-1: Golo ao cair do pano dá empate aos visitantes

O Vilafranquense empatou este domingo 1-1 com o Desportivo de Chaves, deixando fugir o primeiro triunfo na 2ª Liga de futebol nos derradeiros minutos do jogo da quinta jornada.

Em Rio Maior, casa emprestada dos ribatejanos, Nenê, de penálti, colocou os anfitriões em vantagem aos 62 minutos, mas Batxi acabaria por selar o empate com um portentoso remate, aos 89.

O Vilafranquense entrou com mais energia na partida e logo nos primeiros minutos o reforço Ença Fati testou os reflexos de Samu, com um bom remate à entrada da área.

A resposta dos flavienses chegou aos 15 minutos, com o defesa Alexsandro, de cabeça, a obrigar Luís Ribeiro a uma defesa apertada.

Cinco minutos depois, a equipa treinada por Vítor Campelos desperdiçou a melhor oportunidade da primeira parte: Mike Moura cometeu penálti sobre o avançado Platiny, mas, na conversão, o capitão Nuno Coelho viu o remate embater no poste direito da baliza vilafranquense.

Até ao intervalo, o resultado não sofreu alterações, com destaque para as investidas do capitão ribatejano Eric Veiga, de canto direto, e de Alexsandro Ribeiro e João Correia, do lado dos visitantes.

Na segunda parte, foram os anfitriões a entrarem melhor e o estreante Nenê, aos 62 minutos, inaugurou o marcador, convertendo com eficácia um penálti que o próprio tinha sofrido.

Os flavienses viram-se obrigados a pressionar mais alto, tentando por várias ocasiões chegar ao empate, mas o momento da partida estava reservado para os 89 minutos.

Num livre curto, Batxi, que havia entrado aos 64 minutos, desferiu um forte remate de fora da área, sem hipóteses para o guarda-redes Luís Ribeiro, garantindo um ponto para a formação visitante.

Com este resultado, o Vilafranquense averbou o segundo empate consecutivo, mantendo-se em zona aflitiva da tabela, enquanto o Desportivo de Chaves subiu, provisoriamente, à 10.ª posição da II Liga.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Desportivo de Chaves, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Nenê, aos 62 minutos

1-1, Batxi, aos 89 minutos

Equipas:

- Vilafranquense: Luís Ribeiro, Ença Fati (Nathan Bizet, 78), Marcos Valente, Nenê, Belkheir (Wagner, 46, Evandro Brandão, 68), Eric Veiga (c), Mike Moura, Jaquité, André Dias (Leonardo, 46), Simão Jr., Idrissa Dioh (Gabriel Pereira, 69).

(Suplentes: Adriano Facchini, Sousa, Nuno Rodrigues, Gabriel Pereira, Umaro Baldé, Leonardo, Nathan Bizet, Wagner, Evandro Brandão).

Treinador: Filipe Gouveia.

- Desportivo de Chaves: Samu, Alexsandro Ribeiro, João Teixeira (Paulinho, 73), João Mendes, Juninho (Wellington, 63), Adriano (Batxi, 64), Bruno Teles, Obiora (Guima, 79), Nuno Coelho, João Correia, Platiny (Patrick, 79).

(Suplentes: Paulo Vítor, Campos, Bruno Langa, Kevin Pina, Paulinho, Patrick, Batxi, Wellington, Guima).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Teles (1), João Teixeira (17), Mike Moura (20), Idrissa Dioh (36), Simão Jr. (38), Alexsandro Ribeiro (60), João Mendes (71)

Assistência: cerca de 275 espetadores.

