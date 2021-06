Cova da Piedade falha licenciamento para disputar a 2ª Liga

A Liga anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que o Cova da Piedade não completou o processo de licenciamento com vista à inscrição nos campeonatos profissionais da próxima época. O organismo que gere o futebol profissional em Portugal anunciou ainda que o Vilafranquense - penúltimo classificado da última edição da 2ª Liga - foi convidado a ocupar a vaga do emblema de Almada.





"Ao contrário de todas as demais sociedades (...) que, igualmente, se encontravam desportivamente habilitadas, [o Cova da Piedade] não apresentou o respetivo processo de candidatura respeitante aos critérios legais e financeiros até ao dia 17 de maio de 2021", lê-se, na nota emitida no site oficial da Liga.A Liga informa que o clube de Almada apenas apresentou os documentos necessários em 24 e 27 de maio, já após a data-limite. "É manifesto, pois, que até ao dia 17 de maio se impunha, pelo menos, que fosse apresentada uma pretensão de participação no procedimento relativo ao cumprimento dos critérios legais e financeiros para participação nas competições oficiais 2021/22, sob pena de não participação nas mesmas", lê-se.O Vilafranquense foi convidado a "a apresentar candidatura à participação" na prova. "Informa-se que está ainda em curso o prazo estabelecido regulamentarmente para apreciação final das candidaturas apresentadas pelas sociedades desportivas promovidas à Liga Portugal2: Clube Desportivo Trofense Futebol SDUQ e Club Football Estrela SAD", conclui a Liga