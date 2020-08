Vilafranquense e Académica empatam em particular disputado em Rio Maior

Vilafranquense e Académica empataram esta quarta-feira a zero num particular disputado em Rio Maior, casa habitual dos ribatejanos desde que ascenderam à Segunda Liga.





Refira-se que este é o terceiro teste da equipa de Vila Franca de Xira na pré-época e ainda não sofreu golos. Depois do nulo ante o Ac. Viseu , a formação orientada por Quim Machado bateu o Varzim ( 1-0 ) em Elvas.No primeiro encontro particular a pensar no arranque de 2020/21, a Briosa havia vencido o Sintrense ( 4-1 ), equipa do do Campeonato de Portugal.