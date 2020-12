Vilafranquense-Estoril, 0-1: Golo de Gamboa cimenta liderança

O Estoril Praia conseguiu este domingo uma vitória 'arrancada a ferros' frente ao Vilafranquense, por 1-0, no Municipal de Rio Maior, em jogo da 11.ª jornada da 2.ª Liga.

Numa manhã fria e chuvosa, a formação de Bruno Pinheiro manteve a liderança na prova, num jogo em que teve mais posse de bola, mais iniciativa no jogo e aproveitou um lance de bola parada para marcar o único golo da partida.

Com o Estoril a entrar mais afoito e pressionante, os ribatejanos tinham dificuldades em responder às iniciativas forasteiras. Num desses lances de maior perigo, Miguel Crespo, após alguns remates que bateram na defesa ribatejana, rematou para a defesa de Maringá a dois tempos.

As equipas equivaliam-se no jogo corrido. O Vilafranquense sempre com um bloco muito unido e uma grande consistência defensiva, impedia o Estoril de criar perigo para a sua baliza.

O reatamento trouxe o golo do Estoril. Num livre apontado por Miguel Crespo, João Gamboa, no meio dos defensores ribatejanos, saltou mais alto e desviou sem possibilidades de defesa para Maringá.

Os ribatejanos acusaram o golo e com uma bola perdida por Jefferson, a meio campo, Aziz ficou isolado e já dentro da área sofreu falta do guarda redes Maringá.

O ganês assumiu a marcação da grande penalidade, mas permitiu a defesa do guarda redes do Vilafranquense.

A equipa de João Tralhão tentou reagir e ganhou confiança. Vitor Bruno rematou com perigo e valeu a bola tocar em Carlos Soria e a ir bater nas malhas laterais. Os ribatejanos apostaram tudo na frente de ataque com as entradas de Rodrigo Rodrigues e André Claro.

O Vilafranquense instalou se no meio campo ofensivo, empurrando o Estoril Praia para próximo da sua grande área, mas não conseguiu evitar a primeira derrota da era de João Tralhão no comando do conjunto de Vila Franca de Xira.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Estoril, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, João Gamboa, 50 minutos.

Equipas:

- Vilafranquense: Maringá, Marcos Vinicius, Sparagna, Diogo Coelho, Vitor Bruno, Jefferson, Filipe Oliveira (André Claro, 68), Ruben Gonçalves (Diogo Izata, 78), Leandro (Vitinho, 63), Kady (José Varela, 78) e Carlos Fortes (Rodrigo Rodrigues, 68).

(Suplentes: Bruno Ferreira, Diogo Izata, José Varela, Rodrigo Rodrigues, Vitinho, Marco Grilo, André Claro, Leonardo, Fernando Timbó).

Treinador: João Tralhão.

- Estoril: Dani Ferreira, Carlos Soria, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, Miguel Crespo, João Gamboa, André Franco (Rosier, 87), Chiquinho (João Santo 73´), Yakubu Aziz (Bruno Lourenço, 72) e Harramiz (Murilo, 80).

(Suplentes: Thiago, Empis, Bruno Lourenço, Murilo, Valente, Lazare, Rosier, João Santo, André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: David Silva (Porto)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gamboa (23), Joãozinho (36), Sparagna (40), Jefferson (43), Maringá (61) e Miguel Crespo (68)

Assistência: jogo realizado á porta fechada devido à pandemia covid-19.