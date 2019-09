Vilafranquense-Estoril, 1-4: Canário mete a quarta e deixa ribatejanos com a 'lanterna'

O Estoril somou este domingo o quarto triunfo consecutivo na Segunda Liga portuguesa de futebol, e subiu ao terceiro lugar, após golear por 4-1 na visita ao Vilafranquense, agora 'lanterna-vermelha', em Rio Maior.

A partida iniciou-se num ritmo baixo, mas o golo chegou praticamente no primeiro remate, com a finalização de Daniel Bragança, aos 19 minutos. O médio emprestado pelo Sporting aos canarinhos assinou o segundo golo na competição, com um remate dentro da área, depois de uma boa iniciativa pelo lado esquerdo de Juninho e Ruben Belima.

Aos 35, após um recuou do Estoril, o capitão do Vilafranquense Diogo Izata assistiu João Vieira, que rematou cruzado e restabeleceu a igualdade. Os pupilos de Filipe Moreira ganharam confiança e China, com um forte remate de fora da área, obrigou Daniel Figueira a defesa apertada.

No entanto, seria o Estoril a marcar o segundo, novamente depois de um lance pela ala esquerda. Daniel Bragança centrou e, perante a hesitação do guarda-redes Rodrigo Josviaki, Rafael Barbosa aproveitou para marcar o segundo.

Após o reatamento, mais uma vez pelo lado esquerdo, Juninho 'fugiu', fez um 'túnel' a Neguete e, já dentro da área, rematou ligeiramente por cima da baliza ribatejana.

A formação de Vila Franca de Xira mantinha o seu futebol lento e previsível, conseguindo apenas visar a baliza de Daniel Figueira em lances de bola parada.

Aos 59, Roberto dilatou a vantagem da formação visitante, mais uma vez na sequência de uma jogada pelo lado esquerdo, protagonizada por Ruben Belima, que assistiu o avançado para o seu sexto golo na prova.

O resultado final foi fixado por Valente, aos 79, depois de um canto apontado por João Góis.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense-Estoril, 1-4.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Daniel Bragança, 19 minutos.

1-1, João Vieira, 35.

1-2, Rafael Barbosa, 44.

1-3, Roberto, 59.

1-4, Marcos Valente, 76.

Equipas:

Vilafranquense: Rodrigo Josviaki, Neguete, Denis, Kassio Fernandes, Filipe Brigues, China, Diogo Izata, Filipe Oliveira (Isidoro 74), Gustavo Tocantins (Leandro Souza 57), João Vieira e Wilson Santos.

(Suplentes não utilizados: Maringá, Polidoro Júnior, Marco Grilo, Tarcísio, Pepo e Isidoro).

Treinador: Filipe Moreira.

Estoril: Daniel Figueira, João Gois, Lucas Africa, Valente, Ruben Belima, Gonçalo Santos, Rafael Barbosa, Daniel Bragança (Miguel Crespo 52), Temberg, Juninho (Hugo Firmino 68) e Roberto (Careca 76).

(Suplentes não utilizados: António Filipe, Matheus Índio, Simão e Malinowski).

Treinador: Tiago Fernandes.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Vieira (47), Gonçalo Santos (83) e Leandro Souza (90+3).

Assistência: cerca de 400 espetadores.