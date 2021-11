Vilafranquense-Estrela da Amadora, 2-2: ribatejanos evitam derrota com golo aos 90'+5

Um golo de Sangaré ao cair do pano garantiu esta sexta-feira o empate do Vilafranquense, 2-2, diante do Estrela da Amadora, no jogo de abertura da 11.ª jornada da Liga SABSEG, disputado em Rio Maior.

A equipa da casa ainda beneficiou de um autogolo de André Duarte, numa partida em que Miguel Rosa e Fabrício marcaram para os forasteiros.

A primeira parte foi pautada pelo equilíbrio com o Vilafranquense a apresentar-se mais pragmático, enquanto o Estrela da Amadora privilegiou a posse de bola e o ataque organizado.

Diogo Pinto criou a primeira situação de perigo com um remate de fora da área e os ribatejanos responderam já na reta final da primeira parte, com Sérgio Conceição a evitar 'in extremis' um cruzamento que tinha selo de golo.

Contudo, foi mesmo o Estrela da Amadora a inaugurar o marcador, já na compensação do primeiro tempo. Miguel Rosa, que entrara na partida minutos antes para o lugar do lesionado Madson, recebeu um passe de Paulinho e, à entrada da pequena área, fez o primeiro golo da partida, num lance que teve início com uma boa jogada à esquerda do ataque da formação da Amadora.

Se a primeira parte terminou com o golo do Estrela da Amadora, a segunda arrancou com os anfitriões a chegarem ao empate. Num lance de contra-ataque, André Duarte foi na perseguição a Ença Fati e quando tentava impedir que o avançado ficasse isolado, acabou por trair o guarda-redes Gonçalo Tabuaço com um desvio para a própria baliza.

Logo de seguida, Paulinho teve oportunidade para recolocar a formação de Ricardo Chéu em vantagem, mas viu o poste travar-lhe um golo de pontapé de bicicleta. Já na segunda tentativa, Adriano Facchini exibiu-se em grande plano e defendeu um remate muito perigoso de Diogo Pinto.

O Estrela da Amadora mostrou-se sempre mais ofensivo e voltaria a esbarrar na muralha Adriano Facchini, minutos antes de Fabrício, que tinha entrado há cinco minutos, bater o guarda-redes brasileiro, finalizando com sucesso um cruzamento atrasado de Diogo Salomão.

Já na reta final do encontro, Nathan Bizet ainda teve uma excelente oportunidade para empatar, mas foi Sangaré a apontar o golo do empate, já em tempo de compensação, cabeceando com eficácia um cruzamento de Léo Bahia na cobrança de um livre.

Como este resultado, o Vilafranquense permanece em 15.º lugar da, com 10 pontos em 11 jornadas, enquanto o Estrela da Amadora soma 16 pontos e vê a oportunidade de chegar aos lugares do pódio ser travada já nos instantes finais.

A noite fica também marcada pelos ânimos exaltados entre adeptos e dirigentes das duas equipas já após o apito final do árbitro João Pinho.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Estrela da Amadora, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Miguel Rosa, aos 45+5 minutos

1-1, André Duarte (autogolo) 47'

1-2, Fabrício, 74'

2-2, Sangaré, 90'+5

Equipas:

- Vilafranquense: Adriano Facchini, Filipe Melo, Ença Fati (Bizet, 67'), Gabriel Pereira (Bernardo Martins, 46'), Marcos Valente (Umaro Baldé, 82'), Prince Mendy, Nenê, Belkheir (Sangaré, 67'), Mike Moura (Sousa, 43'), Léo Bahia, Idrissa Dioh.

Suplentes: Luís Ribeiro, Sousa, Deyvison, Bernardo Martins, Sangaré, Umaro Baldé, Eric Veiga, Nathan Bizet e Jaquité.

Treinador: Filipe Gouveia

- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Mamadou Traoré, André Duarte, Paulinho (Tipote, 85'), Diogo Pinto, Anthony Correia, Diogo Salomão, Afonso Figueiredo, Madson (Miguel Rosa, 28'), Chapi (Fabrício, 69'), Sérgio Conceição.

Suplentes: Nuno Hidalgo, Reko, Fabrício, Tiago Melo, Bruno Gonçalves, Miranda, Matheus Dantas, Miguel Rosa e Tipote.

Treinador: Ricardo Chéu

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mamadou Traoré (19'), Sousa (45'), José Augusto Faria (treinador adjunto do Estrela da Amadora (57'), Filipe Gouveia (treinador do Vilafranquense, 60'), Nenê (69'), Afonso Figueiredo (70'), Ricardo Chéu (treinador do Estrela da Amadora, 70'), Nathan Bizet (73'), Diogo Salomão (90'), Idrissa Dioh (90').

Assistência: cerca de 300 espetadores.