Vilafranquense-Farense, 1-1: candidatos à subida empatam em Rio Maior

O Vilafranquense e o Farense empataram este sábado 1-1, em jogo da 24.ª jornada da Liga SABSEG, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, deixando tudo praticamente igual na classificação.

Bernardo Martins inaugurou o marcador, aos 65 minutos, mas Rui Costa, aos 85', empatou na conversão de uma grande penalidade, a castigar uma falta de Anthony Correia.

Com este resultado, o Farense iguala os 42 pontos do Estrela da Amadora, mantendo-se na terceira posição do campeonato, ao passo que o Vilafranquense chega aos 37 pontos e continua no quinto posto.

Num jogo que colocou frente a frente duas equipas que estão na luta pela subida, a primeira parte foi algo adormecida, com as únicas oportunidades a surgirem ainda nos primeiros dez minutos, ambas do lado dos ribatejanos.

Aos sete minutos, Léo Alaba esteve perto do golo com um cruzamento traiçoeiro que embateu na barra e, na sequência do lance, foi Sílvio, de fora da área, que testou a atenção de Ricardo Velho.

Na etapa complementar, Nené, de fora da área, deixou a primeira ameaça, mas Bernardo Martins, aos 65 minutos, não facilitou. Numa boa combinação ofensiva, o médio, que até estava prestes a ser substituído, recebeu a bola de Belkheir e, sem grande preparação, atirou forte para o primeiro tento.

O golo animou a partida e, logo depois, Marco Matias desperdiçou uma oportunidade flagrante de empatar.

Aos 80', Rui Costa, que havia entrado minutos antes, esteve também ele muito próximo de empatar: num cruzamento à esquerda do ataque, o jogador desviou a bola, que acabaria por embater na barra da baliza.

Três minutos depois, brilhou Pedro Trigueira, voando para travar o golo de cabeça de Lucão, mas, aos 84', o guarda-redes do Vilafranquense não conseguiu defender o penálti de Rui Costa, na sequência de uma falta de Anthony Correia sobre Mattheus Oliveira, já dentro da área.

Até ao fim do jogo, as duas equipas procuraram a vitória, mas o resultado já não se alterou.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Farense, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Bernardo Martins, 65 minutos.

1-1, Rui Costa, 84' (grande penalidade).

Equipas:

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Easah Suliman, Anthony Correia, Sílvio (Eric Veiga, 73'), André Ceitil, Idrissa Dioh, Bernardo Martins (John Mercado, 73'), Luís Silva (João Amorim, 90'), Belkheir (Maddi Queta, 86') e Nené.

(Suplentes: Lucas Moura, Thiago Freitas, Kike Hermoso, João Amorim, Mamadou Diallo, Eric Veiga, Maddi Queta, Ricardo Dias e John Mercado).

Treinador: Ricardo Chéu.

- Farense: Ricardo Velho, Pastor, Gonçalo Silva, Róbson, Abner Filipe, Cláudio Falcão (Mattheus Oliveira, 69'), Fabrício Isidoro, Vítor Gonçalves (Adewale Sapara, 74'), Cristian Ponde (Rui Costa, 69'), Marco Matias (Miguel Bandarra, 86') e Pedro Henrique (Lucão, 74').

(Suplentes: Rafael Defendi, Zach Muscat, Adewale Sapara, Marcos Paulo, Lucão, Miguel Bandarra, Rui Costa, Mattheus Oliveira e Talocha).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sílvio (60'), Pedro Trigueira (72'), Léo Alaba (79'), André Ceitil (89'), Abner Filipe (90+2') e Adewale Sapara (90+4').

Assistência: 188 espetadores.