Vilafranquense-Farense, 2-2: empate entre aflitos

Vilafranquense e Farense empataram este domingo a dois golos, em Rio Maior, em jogo da sétima jornada da Liga SABSEG, entre duas equipas na zona vermelha da classificação, em que os golos só chegaram na segunda parte. Os visitantes inauguraram o marcador por Loide Augusto, aos 57 minutos, mas os anfitriões deram a volta resultado com golos de Prince Mendy, aos 65, e um autogolo de Seruca, aos 78, antes de Pedro Henrique fixar o empate, aos 83.

Aos 19 minutos, Mike Moura fez uma primeira tentativa, com a bola a sair à figura do guarda-redes Ricardo Velho, e poucos minutos depois as duas equipas tiveram oportunidades de se adiantarem no marcador. Aos 26 minutos, Nené desperdiçou uma grande oportunidade já dentro da pequena área, valendo uma excelente intervenção de Ricardo Velho, e no minuto seguinte o Farense respondeu por intermédio de Róbson, que, de cabeça, atirou ao poste, após cruzamento de Henrique.

Os golos estavam reservados para a segunda parte. Aos 57 minutos, Loide Augusto recebeu a bola à esquerda do ataque e, ainda longe da baliza, desferiu um remate sem hipóteses de defesa, ao ângulo superior direito da baliza defendida por Luís Ribeiro, inaugurando o marcador a favor dos visitantes. O empate chegaria momentos depois, com Prince Mendy a aproveitar uma defesa incompleta de Ricardo Velho após um canto à direita do ataque vilafranquense.

Nos minutos seguintes, os ribatejanos estiveram próximos de completar a reviravolta, por Mike Moura e Nené, mas apenas chegaram ao segundo golo na reta final. Aos 69 minutos, Fabrício Isidoro foi expulso por acumulação de cartões amarelos e o Vilafranquense acabaria por aproveitar a superioridade numérica para completar a reviravolta aos 78, com Seruca a efetuar um corte infeliz, após um remate ainda distante de Eric Veiga.

Contudo, o Farense não baixou os braços e, mesmo reduzido a dez jogadores, chegou ao empate por Pedro Henrique, ficando muito próximo de conseguir novo golo, quando Amine desperdiçou uma excelente oportunidade dentro da área vilafranquense, a um minuto do fim.

Com este resultado, Vilafranquense e Farense somam seis e quatro pontos, respetivamente, e continuam na zona vermelha na Liga SABSEG.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Farense, 2-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Loide Augusto, aos 57 minutos.

1-1, Prince Mendy, 65 minutos.

2-1, Seruca, 78 minutos (própria baliza).

2-2, Pedro Henrique, 83 minutos.

Equipas:

- Vilafranquense: Luís Ribeiro, Deyvison, Filipe Melo (André Dias, 59), Bernardo Martins (Umaro Baldé, 22), Prince Mendy, Nené, Belkheir, Eric Veiga, Mike Moura, Jaquité, Idrissa Dioh.

(Suplentes: Adriano Facchini, Sousa, Nuno Rodrigues, Gabriel Pereira, Umaro Baldé, Edu Machado, Evandro Brandão, André Dias, Simão Jr.).

Treinador: Filipe Gouveia.

- Farense: Ricardo Velho, Robson, Amine, Mayambela (Vasco Lopes, 80), Bura, Fabrício Isidoro, Henrique, Cristian (Mica, 72), Loide Augusto (Miguel Bandarra, 79), Seruca, Pedro Henrique.

(Suplentes: Defendi, Vasco Lopes, Miguel Bandarra, Bruno Paz, Cláudio Falcão, Lucca, Paollo, Mica, Mancha).

Treinador: Fernando Pires.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Umaro Baldé (33), Fabrício Isidoro (45 e 69), Nenê (45+2), Filipe Melo (50), Loide Augusto (59), Eric Veiga (81), Eric Veiga (90+4), Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Fabrício Isidoro (69).

Assistência: cerca de 300 espetadores