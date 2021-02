Vilafranquense-FC Porto B, 1-1: Marcano regressa quase um ano depois no 12º empate ribatejano

O Vilafranquense e o FC Porto B empataram este sábado 1-1, em jogo da 22.ª jornada da Liga Sabseg, disputado em Rio Maior, resultado que mantém as equipas separadas por cinco pontos na parte baixa da tabela.

Os ribatejanos, que ocupam o 15.º lugar, cm 21 pontos, somaram o 12.º empate na prova e nono jogo sem vencer, enquanto os dragões, que estão no 17.º e penúltimo lugar, com 16, estão há 12 jogos sem conseguir vencer.

Quase um ano depois, Ivan Marcano regressou aos relvados. Recuperado da rotura de ligamentos no joelho direito, o defesa-central espanhol foi o capitão da equipa B do FC Porto.

Começou melhor o FC Porto B e, depois de um primeiro aviso, um remate de Rodrigo Valente à entrada da área desviou em Timbó e traiu Tiago Martins, inaugurando o marcador aos 12 minutos.

O reatamento trouxe quatro alterações na formação de João Tralhão, duas delas forçadas por lesão de Vítor Bruno e Timbó. Estas viriam a trazer maior posse de bola ribatejana, e a equipa passou a ter maior agressividade a empurrou o FC Porto B para junto da sua grande área.

Aos 54 minutos, uma assistência de Mbombo, que se estreou no Vilafranquense, para Kady, acabado de entrar em campo, traduziu-se no golo do empate, trazendo justiça ao resultado.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense-FC Porto B, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Rodrigo Valente, 12 minutos.

1-1, Kady, 54.

Equipas:

- Vilafranquense: Tiago Martins, Marco Grilo, Diogo Coelho, Timbó (Kady, 51), Vítor Bruno (Marcos Vinícius, 46), Jefferson, Gonçalo Santos (Diogo Izata, 46), Leonardo, Vitinho (Mbombo, 46), Diogo Pinto (Sparagna, 80) e Evandro Brandão.

(Suplentes: Bruno Ferreira, Sparagna, Diogo Izata, Fortes, André Claro, Kady, Ruben Gonçalves, Marcos Vinícius, Mbombo).

Treinador: João Tralhão.

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Conceição, João Marcelo, Ivan Marcano, Diogo Bessa, Mor N`diaye (Bernardo Folha, 86), Tiago Matos, Rodrigo Valente, Romário Baró, Gonçalo Borges (Johan Gomez, 85) e Namaso (Boateng, 72).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Johan Gomez, Rodrigo Pinheiro, Pedro Justiniano, Carlos Gabriel, Boateng, Diogo Ressurreição, Bernardo Folha e Igor Cássio).

Treinador: Antonio Folha.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vítor Bruno (21), Rodrigo Conceição (27), Jefferson (41) e Kady (90+1).

Assistência: jogo realizado á porta fechada devido à pandemia covid-19.