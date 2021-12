Vilafranquense-FC Porto B, 2-1: Wagner bisa e garante triunfo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um 'bis' de Wagner garantiu este domingo ao Vilafranquense a vitória sobre o FC Porto B por 2-1, em jogo da 14.ª ronda da 2.ª Liga.

A precisar de pontos para fugir aos últimos lugares, a equipa de Filipe Gouveia foi eficaz diante da formação B do FC Porto, garantindo o primeiro triunfo da época em casa, com dois golos do extremo brasileiro na primeira parte.

Os portistas tiveram sempre mais posse de bola, mas despertaram tarde para o jogo, só reduzindo nos descontos.

Apesar do domínio, os 'dragões' tiveram um desempenho ofensivo fraco, nomeadamente no primeiro tempo. Varela, Bernardo Folha e Gonçalo Borges tiveram muita dificuldade em combinar com Loader.

O Vilafranquense apenas crescia no terreno quando Wagner era chamado e foi precisamente através do brasileiro que a equipa chegou à vantagem: aos 26 minutos uma bola bombeada da esquerda atravessou toda a defesa azul e sobrou para o remate cruzado de Wagner.

A equipa de Filipe Gouveia ficou com condições privilegiadas para apostar no contra-ataque e foi precisamente na sequência de uma transição rápida, após bela combinação entre os homens da frente, que Wagner surgiu isolado frente a Ricardo Silva para fazer o 2-0, aos 34 minutos, com um 'chapéu' perfeito.

António Folha trocou Loader por Peglow e adiantou Silvestre Varela após o descanso e o FC Porto melhorou, instalando-se ainda mais no meio-campo contrário.

Sem a cerimónia do primeiro tempo para rematar, os portistas acordaram, mas era demasiado tarde e, mesmo jogando contra dez a partir dos 71 minutos, por expulsão de Nené, o conjunto de António Folha apenas conseguiu um remate ao poste, por Bernardo Folha.

Mas, de resto, esbarrou na vontade de Adriano Facchini e restantes elementos do Vilafranquense de defender a vantagem e garantir os três pontos -- e ainda atiraram a bola à barra, num livre de Veiga, aos 86 minutos.

Só nos descontos o FC Porto B reduziu, de grande penalidade, mas o golo de Peglow de nada serviu.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense-FC Porto B, 2-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Wagner, 26 minutos.

2-0, Wagner, 34.

2-1, Peglow, 90+3, penálti

Equipas:

- Vilafranquense: Adriano Facchini, Simão Júnior, Prince Mendy, Valente, Mike, Gabriel Pereira (Leonardo, 81), Dioh, Veiga, Wagner (Edu Machado, 65), Nené e Fati (Belkheir, 75).

(Suplentes: Luís Ribeiro, Deyvison, Bernardo, Sangaré, Umaro balde, Belkheir, Edu Machado, Leonardo e Léo Bahia)

Treinador: Filipe Gouveia

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Ferreira, Romani Correia, Zé Pedro (Vasco Sousa, 46), Leonardo Borges (João Mendes, 65), Mor Ndiaye (Samba Koné, 73), João Marcelo, Gonçalo Borges (Diogo Abreu, 73), Silvestre Varela, Bernardo Folha e Danny Loader (Peglow, 46).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Samba Koné, João Mendes, Vasco Sousa, Diogo Abreu, Peglow, Diogo Ressurreição, Wesley e Levi Faustino).

Treinador: António Folha

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para João Marcelo (53), Gabriel Pereira (76), Leonardo (82), João Mendes (85) e Peglow (89). Cartão vermelho direto para Nené (71).

Assistência: cerca de 300 espetadores.

MLE // NFO

Lusa/fim