Vilafranquense-Feirense, 1-0: Ribatejanos dormem no topo da tabela face ao golo de Zimbabwé a acabar

Um golo de cabeça de Zimbabwé, aos 89 minutos, garantiu esta sexta-feira a vitória do Vilafranquense na receção ao Feirense, por 1-0, em jogo da quarta jornada da Liga Sabseg, disputado em Rio Maior.



Com este resultado, os ribatejanos arrecadaram a terceira vitória consecutiva no campeonato e colam-se no topo da classificação ao Moreirense, que visita a BSAD, no sábado, às 14 horas, enquanto o Feirense segue no sexto posto, com cinco pontos, após averbar o primeiro desaire na prova.

A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio entre as duas formações, com a única ocasião de relevo a pertencer ao Feirense. Aos 15 minutos, Oche cruzou à direita do ataque e valeu a boa saída de Pedro Trigueira para evitar aquele que seria o golo de André Rodrigues.

Até ao intervalo, o Vilafranquense subiu as linhas de pressão à procura do tento inaugural, mas sem conseguir chegar com perigo à baliza defendida por Igor Rodrigues.

Na etapa complementar, foi novamente a equipa de Rui Ferreira a ameaçar, com Manu Silva a rematar pouco por cima na conversão de um livre direto à entrada da área, mas sem que as tentativas alterassem o marcador.

Quando o ritmo do encontro antevia um empate no final, eis que Zimbabwé, aos 89 minutos, desfez o nulo e deu a vitória à formação de Vila Franca de Xira.

O médio cabo-verdiano, que havia entrado no encontro poucos minutos antes, saltou mais alto do que os adversários e, de cabeça, deu o melhor destino ao cruzamento à esquerda de Léo Bahia, beneficiando a equipa que mais procurou a vitória nos últimos minutos.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense-Feirense, 1-0

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Zimbabwé, 89 minutos.

Equipas:

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Belkheir, 63), Anthony Correia, Gabriel Pereira, Eric Veiga (Zimbabwé, 84), André Ceitil, Ricardo Dias (Bernardo Martins, 78), Luís Silva (Sangaré, 84), Edson Farias, Umaro Baldé (Léo Bahia, 85) e Nené.

(Suplentes: Fábio Duarte, Bruno Almeida, Bernardo Martins, Sangaré, Belkeir, João Mário, Tipote, Zimbabwé e Léo Bahia)

Treinador: Rui Borges.

- Feirense: Igor Rodrigues, João Pinto, Sidney Lima, Cláudio Silva (Manu Silva, 46), Diogo Brás (João Paredes, 74), João Paulo, Washington, Oche (Lucas Santos, 46), Tiago Dias (Samuel Teles, 63), André Rodrigues e Fábio Espinho (Jardel, 46).

(Suplentes: Arthur Augusto, Simão Júnior, Jardel, Manu Silva, João Paredes, Samuel Teles, Lucas Santos, João Tavares e Jorge Teixeira).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Cláudio Silva (08), Léo Alaba (22), Manu Silva (50), Ricardo Dias (58), Sidney Lima (77), Nené (90+1), João Pinto (90+2) e Bernardo Martins (90+4).

Assistência: 164 espetadores.