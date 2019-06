Vilafranquense garante não ter alternativas a Rio Maior

A SAD do Vilafranquense assumiu "não vislumbrar outra alternativa que não seja a de realizar a temporada futebolística 2019/20, referente à Liga Pro, no Estádio Municipal de Rio Maior" tendo em conta que o Campo do Cevadeiro, casa habitual da equipa de Vila Franca de Xira, não reunir condições minímas para ali se disputarem jogos do escalão profissional.A sociedade encabeçada por Luiz Andrade "lamenta a distância física que temporariamente irá existir entre a cidade e o seu clube e acordou total empenho para solucionar com a maior brevidade possível tudo o que envolver e estiver relacionado com os adeptos e simpatizantes da União Desportiva Vilafranquense de modo a que estes possam continuar a apoiar inequivocamente o clube e a cidade mesmo a 50 quilómetros de distância", pode ler-se ainda no comunicado publicada na página oficial de Facebook.A União Desportiva Vilafranquense – Futebol SAD informa que após reunião com representante da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Câmara Municipal de Vila Franca de Xira não vislumbra outra alternativa que não seja a de realizar a temporada futebolística 2019/20, referente à Liga Pro, no Estádio Municipal de Rio Maior, na qualidade de "visitado".Apesar da vontade da SAD, do clube, dos seus responsáveis, adeptos e simpatizantes e da Câmara Municipal, de se jogar no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, foi o mesmo transmitido à Liga, sendo que as exigências apresentadas por aquele organismo para esse efeito não são realisticamente possíveis de concretizar dentro dos prazos exigíveis pela própria Liga.Mais se informa que a SAD e a Câmara Municipal empenharam-se fortemente na resolução de todas as situações abordadas e nesse sentido foram desenvolvidas todas as diligências possíveis para agilizar o processo para se fazer face às exigências apresentadas.Refira-se que a Liga exigiu à SAD e à Câmara Municipal um comprometimento inexequível, considerando a natureza legal do processo que antecede às obras necessárias, ou seja, teria que existir já firmada uma data limite para as mesmas estarem concluídas antes do fim do presente ano, sob pena se tal não viesse a acontecer no prazo estabelecido, a equipa seria penalizada e impedida de prosseguir na Liga Pro, caindo de imediato para o Campeonato de Portugal.Não arriscando correr riscos, a SAD optou definitivamente pela utilização do Estádio Municipal de Rio Maior, depois de terem sido equacionadas outras possibilidades mais próximas de Vila Franca de Xira, tais como Massamá, Cartaxo e Jamor, sendo que estas não seriam viáveis para fazer face às necessidades, não apenas em dias de jogos, mas também dos treinos diários necessários e estágios indispensáveis quando as obras arrancarem no Campo do Cevadeiro (o que ocorrerá muito em breve), situação que é de todo colmatada com a utilização do extraordinário Centro de Estágios de Rio Maior.Acrescente-se que a SAD lamenta a distância física que temporariamente irá existir entre a cidade e o seu clube e acordou total empenho para solucionar com a maior brevidade possível tudo o que envolver e estiver relacionado com os adeptos e simpatizantes da União Desportiva Vilafranquense de modo a que estes possam continuar a apoiar inequivocamente o clube e a cidade mesmo a 50 quilómetros de distância.A União Desportiva Vilafranquense – Futebol SAD e a Câmara Municipal manifestam do mesmo modo o seu empenho conjunto na mais rápida resolução de todas as situações de modo a que o futebol da sua equipa principal regresse rapidamente a Vila Franca de Xira.