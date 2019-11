Ac. Viseu-Vilafranquense, 0-2: Ribatejanos somam primeira vitória fora de portas

O Vilafranquense venceu no terreno do Académico Viseu, por 2-0, impondo aos anfitriões a terceira derrota seguida na 2.ª Liga e deixando os lugares de despromoção, em jogo da 10.ª jornada.Um golo de Ulisses, aos 14 minutos, e um autogolo de Steven Pereira, aos 56', valeram os três pontos à formação de Vila Franca de Xira, que foi sempre a melhor equipa em campo no Estádio do Fontelo, numa tarde fria e com alguma chuva. O primeiro golo surgiu na sequência de um lance de bola parada, com Ulisses ao segundo poste, a desviar sem hipóteses para o guarda-redes. Os anfitriões responderam timidamente e a revelarem muitas dificuldades em construir lances ofensivos, exceção feita a lances de bola parada, como foram os casos de Fernando Ferreira, aos 20', e Zimbabwe, aos 34', mas sem sucesso. O Vilafranquense também esteve perto de voltar a marcar, mas o guarda-redes Ricardo Janota evitou e João Vieira, em duas ocasiões, não acertou na baliza viseense.No segundo tempo, aos 56', o defesa central Steven Pereira tentou atrasar para o guarda-redes anfitrião, de muito longe e com força, mas o lance resultou no segundo golo da formação do distrito de Lisboa. O treinador do Académico, Rui Borges, reforçou o ataque com Facundo Batista, depois de já ter lançado João Mário e Bruninho no início da segunda parte, mas a formação da casa não conseguiu assustar o guarda-redes Maringá.Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.Académico de Viseu-Vilafranquense, 0-2.0-1.0-1, Ulisses, 14 minutos.0-2, Steven Pereira, 56 (na própria baliza).Ricardo Janota, Yang, Steven Pereira (Facundo, 67), Mathaus, Lucas, Fernando Ferreira, Kelvin, Latyr (João Mário, 46), Luisinho, Jean Patric e Carter (Bruninho, 46).(Suplentes: Ricardo Fernandes, João Oliveira, João Mário, Bruninho, Bruno Loureiro, Filipe e Facundo Batista).Rui Borges.Maringá, Marco Grilo, Denis Martins, Izata, Kassio Fernandes, Filipe Oliveira, Ulisses, Tarcísio (Brigues, 75), Korzun, João Vieira (Wilson, 79) e Pepo (Bidi, 89).(Suplentes: Josviaki, Neguete, Silas, Bidi, Brigues, Gustavo Tocantins e Wilson).Filipe Moreira.Cláudio Pereira (AF Aveiro).cartão amarelo Pepo (19), Maringá (60), Denis (63), Yang (68) e Kelvin (86).cerca de 300 espectadores.