Vilafranquense-Leixões, 1-1: ribatejanos atrasam equipa de Matosinhos em novo jogo à porta fechada

Vilafranquense e Leixões empataram este sábado 1-1, num encontro da 13.ª jornada da 2.ª disputado à porta fechada, em Rio Maior, que atrasou a formação de Matosinhos na classificação.

O Leixões somou o terceiro jogo sem vencer e ocupa provisoriamente o sexto lugar, com 21 pontos, enquanto a formação de Vila Franca de Xira pontuou pela quarta vez consecutiva, com dois empates depois de dois triunfos.

No segundo jogo disputado à porta fechada, devido a castigo dos ribatejanos, o equilíbrio só foi quebrado no último minuto da primeira parte, quando, na sequência de uma bola parada, o defesa central Denis Martins inaugurou o marcador, depois de um cruzamento de Filipe Oliveira, após um passe curto de Pepo.

Os ribatejanos voltaram a entrar melhor na segunda parte. Aos 51, Marco Grilo obrigou à intervenção do guarda-redes Ivo Gonçalves, após um cruzamento de João Vieira da direita.

O treinador do Leixões, Carlos Pinto, apostou em Vítor Bruno e Lewis Enoh e a formação de Matosinhos viria a chegar ao empate aos 84, com um cabeceamento do são-tomense Harramiz, correspondendo a um cruzamento de Vítor Bruno.

Até ao final, as duas equipas dispuseram de ocasiões para vencer o encontro, mas Lewis Enoh, sozinho frente a Maringá, não conseguiu bater o guarda-redes brasileiro e Pepo acertou na trave da baliza do Leixões.

O jogo começou pouco depois da hora marcada, devido a uma indisposição de Rui Silva, que viria a recuperar e a alinhar até aos 66 minutos, quando foi substituído e transportado para o Hospital de Santarém

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Denis Martins, 45 minutos.

1-1, Harramiz, 84.

Equipas:

- Vilafranquense: Maringá, Marco Grilo, Denis, Diogo Izata, Kassio Fernandes, China, Ulisses, Pepo, Filipe Oliveira (Alan Bidi, 60), Korzun (Tarcisio, 90) e João Vieira (Gustavo Tocantins, 87).

(Suplentes: Rodrigo Josviaki, Tarcísio, Alan Bidi, Silas, Brigues, Gustavo Tocantins e Wilson).

Treinador: Filipe Moreira.

- Leixões: Ivo Gonçalves, Rui Silva (Braga, 66), Pedro Monteiro, Bura, Derick Poloni, Amine, Pana, Júnior Sena (Vítor Bruno, 55), João Graça (Lewis Enoh, 55), Harramiz e André Claro.

(Suplentes: Fábio Martins, Lewis Enoh, Pedro Pinto, Braga, João Rodrigues, Franco e Vítor Bruno).

Treinador: Carlos Pinto.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Derick Poloni (30), Filipe Oliveira (41) e Alan Bidi (64).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada.

Lusa/Fim