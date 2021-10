Vilafranquense-Leixões, 1-3: Bebés do Mar sobem provisoriamente ao 5.º lugar

O Leixões venceu esta sexta-feira o Vilafranquense, por 3-1, em Rio Maior, em jogo da nona jornada, e subiu provisoriamente ao quinto lugar da 2.ª Liga.

Sapara inaugurou o marcador na primeira parte, Nenê empatou no início da segunda, mas os tentos de Wendel e Jefferson Encada garantiram o segundo triunfo consecutivo da formação de José Mota.

A primeira oportunidade de perigo surgiu pela equipa forasteira, que viu Kiki obrigar Luís Ribeiro a uma boa intervenção a um remate rasteiro à entrada da área.

Poucos minutos depois, a formação de Matosinhos iria chegar ao primeiro golo: numa jogada à esquerda do ataque, o extremo Sapara combinou com Wendel e rematou ao primeiro poste, inaugurando o marcador numa fase inicial em que o Leixões foi quem mais se aproximou da baliza adversária.

Até ao fim da primeira parte, Sapara ainda teve uma oportunidade para bisar, após cruzamento atrasado de Seck, e depois foi a vez do Vilafranquense responder por intermédio de Belkheir. O avançado rematou para o poste mais distante e testou os reflexos de Beunardeau, que se mostrou atento e evitou o empate dos ribatejanos.

Na segunda parte, a formação de Filipe Gouveia manteve as linhas de pressão altas e chegou ao empate numa boa jogada coletiva: Jaquité efetuou um cruzamento para o poste mais distante, onde apareceu o avançado Nenê, que, sem oposição, marcou.

Porém, a equipa de José Mota não tardou a recolocar-se em vantagem por Wendel, que, a passe de Kiki, deu o melhor fim a um corte incompleto da defesa ribatejana, que ainda se queixou de um alegado fora-de-jogo na jogada.

Sapara ainda beneficiou de nova oportunidade para dilatar o marcador, mas foi Jefferson Encada, que entrara na partida minutos antes, o autor do terceiro golo do Leixões. O extremo finalizou um contra-ataque perfeito da equipa de José Mota, no qual só teve de encostar após assistência de João Amorim.

A formação de Vila Franca de Xira ainda tentou reentrar na discussão do resultado através de um livre direto de Eric Veiga, que levou perigo à baliza, mas a vitória já não fugiu à formação de Matosinhos, que somou o segundo triunfo consecutivo na 2.ª Liga e subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 14 pontos.

Já o Vilafranqense averbou o terceiro jogo consecutivo sem vencer e pode terminar a nona jornada em zona de despromoção, em caso de triunfo do Farense na receção ao Trofense, este sábado.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense-Leixões, 1-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Sapara, aos 20 minutos.

1-1, Nenê, 51'.

1-2, Wendel, 58'.

1-3, Jefferson Encada, 71'.

Equipas:

- Vilafranquense: Luís Ribeiro, Mike Moura, Marcos Valente, Prince Mendy, Eric Veiga, Nuno Rodrigues (Wagner, 46. André Dias, 73), Gabriel Pereira (Sangaré, 63), Jaquité, Ença Fati (Umaro Baldé, 88), Nenê e Belkheir (Filipe Melo, 46).

(Suplentes: Adriano Facchini, Sousa, Deyvison, Filipe Melo, Umaro Baldé, Edu Machado, Sangaré, Wagner, André Dias)

Treinador: Filipe Gouveia

- Leixões: Beunardeau, Calasan, Léo Bolgado, Nduwarugira, João Amorim (Diogo Leitão, 91), Ben Hassan, Morim (Yuri, 91), Seck, Kiki (Jefferson Encada, 67), Wendel (Luan Santos, 84) e Sapara (Thalis, 67).

(Suplentes: Tiago Silva, Pastor, Diogo Leitão, Jefferson Encada, Yuri, Mory Bamba, Gustavo França, Luan Santos, Thalis).

Treinador: José Mota

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Belkheir (30), Wendell (41), João Amorim (54), Gabriel Pereira (56), Sapara (64), Marcos Valente (88).

Assistência: cerca de 200 espetadores.