Vilafranquense-Mafra, 3-3: duas equipas despedem-se de 2022 com empate em jogo de loucos

O Vilafranquense e o Mafra empataram hoje 3-3, em jogo da 14.ª jornada da Liga Sabseg, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Naquele que foi o último compromisso do ano para ambas as equipas, Lucas Silva, Pité e Leonardo marcaram para o conjunto de Mafra, enquanto Idrissa Dioh, Luís Silva e Nené faturaram para a formação de Vila Franca de Xira.

O Vilafranquense entrou a todo o gás, com linhas de pressão altas, e, ainda no primeiro minuto, Umaro Baldé só não marcou ao segundo poste porque Renan estava atento e fez uma excelente defesa.

Respondeu o Mafra aos seis minutos, mas com êxito: o defesa Ousmane Diomandé lançou Lucas Silva em desmarcação, com o avançado a não dar hipóteses a Pedro Trigueira e a inaugurar o marcador.

Quando os ribatejanos tentavam responder, eis que surgiu o segundo tento para os mafrenses. Pité recupera uma bola a meio do meio-campo ofensivo e, após vários ressaltos ganhos, só parou quando colocou a bola por baixo das pernas do guarda-redes vilafranquense.

Todavia, se o resultado parecia estar a compor-se para a formação comandada por Ricardo Sousa, tudo mudou ainda antes do intervalo.

Aos 31 minutos, o defesa esquerdo do Vilafranquense, Eric Veiga, viu o seu livre direto, à entrada da área, ser intercetado pela barreira, mas na recarga Idrissa Dioh desferiu um remate rasteiro junto ao poste direito, sem hipóteses para Renan.

Pouco mais de dez minutos depois, Luís Silva, de fora da área, atirou potente e rasteiro para o fundo das redes, igualando o marcador e relançando a incerteza no desfecho final.

Na etapa complementar, o conjunto visitante entrou melhor e voltou a adiantar-se no placard num lance algo atabalhoado dentro da área da equipa comandada por Rui Borges e que, refira-se, foi protagonizado por dois jogadores que na última época alinhavam pelos piranhas do Tejo.

Aos 53 minutos, o guarda-redes Pedro Trigueira hesitou no momento de agarrar a bola, tendo a mesma sobrado para Ença Fati, que assistiu Leonardo para o terceiro golo dos forasteiros.

Para os minutos finais, todavia, estava reservado o momento da noite: Nené, na cobrança de um livre direto, atirou forte para o empate, deixando o guarda-redes Renan sem reação.

Com este resultado, o Vilafranquense sobe provisoriamente ao terceiro lugar, com 22 pontos, enquanto o Mafra permanece em 12.º lugar, com 17 pontos conquistados em 14 jornadas.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Mafra, 3-3.

Ao intervalo: 2-2.

Marcadores:

0-1, Lucas Silva, 6 minutos.

0-2, Pité, 15.

1-2, Idrissa Dioh, 31.

2-2, Luís Silva, 42.

2-3, Leonardo, 53.

3-3, Nené, 83.

Equipas:

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Belkheir, 62), Gabriel Pereira, Anthony Correia, Eric Veiga, Idrissa Dioh (João Mário, 75), André Ceitil, Luís Silva (André Sousa, 75), Tipote (Edson Farias, 62), Umaro Baldé (Sangaré, 62) e Nené.

(Suplentes: Fábio Duarte, Kike Hermoso, Sangaré, Belkheir, Edson Farias, João Mário, Suliman, Ricardo Dias e André Sousa).

Treinador: Rui Borges.

- Mafra: Renan, Pedro Barcelos, Ousmane Diomandé, Pedro Pacheco (João Goulart, 77), Leandrinho, Leonardo, Pité, Gui Ferreira (Edwin Vente, 87), Pedro Lucas (Murilo, 77), Ença Fati (Mattheus Oliveira, 67) e Lucas Silva (Diga, 87).

(Suplentes: Samu, Mattheus Oliveira, Murilo, Rodrigo Gui, Diga, Edwin Vente, João Goulart, Obule Moses e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Barcelos (29), Léo Alaba (40), Umaro Baldé (50), Sangaré (83), André Ceitil (85), João Mário (87), Anthony Correia (90+2) e Ousmane Diomandé (90+5).

Assistência: 75 espetadores.