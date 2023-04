Vilafranquense-Nacional, 4-0: Nenê decisivo para a goleada

Depois de uma primeira parte marcada pelo equilíbrio, nada fazia prever que o segundo tempo em Rio Maior fosse redundar numa goleada (4-0) do Vilafranquense sobre o Nacional, para a 26.ª jornada da Liga SABSEG.Mas foi o que sucedeu, com os ribatejanos a obterem o resultado mais desnivelado da época, que começou a ser desenhado com duas 'fífias' insulares: primeiro de Rui Encarnação e a seguir de André Sousa, que perdeu a bola e originou o penálti que Nenê aproveitou.O veterano segue em grande e bisou frente à ex-equipa, com Sangaré a fechar as contas graças a um remate de belo efeito.