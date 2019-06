Vilafranquense oficializa renovação de Wilson, o homem que selou a subida

Além de Tiago Mota, o Vilafranquense anunciou renovação por uma época do avançado brasileiro Wilson. O camisola 90 continuará às ordens de Filipe Moreira depois de ter sido decisivo na histórica subida à Segunda Liga: foi ele que bateu o penálti que colocou os ribatejanos a festejar, após um empate na eliminatória com a U. Leiria (2-2 no agregado).





Wilson, de 25 anos, chegou a Vila Franca de Xira no início de 2018/19 proveniente do Cova da Piedade. Com a camisola do Vilafranquense cumpriu 36 jogos oficiais e apontou seis golos.