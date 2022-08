Vilafranquense-Oliveirense, 2-1: Sangaré garante vitória ao cair do pano

Um golo de Sangaré, aos 88 minutos, garantiu este domingo a vitória do Vilafranquense sobre a Oliveirense, 2-1, em jogo da segunda jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Michel colocou os visitantes em vantagem logo a abrir o encontro, com André Ceitil a restabelecer a igualdade aos 40 minutos e o recém-entrado Sangaré a dar o triunfo aos ribatejanos, a dois minutos do fim do tempo regulamentar.

A Oliveirense entrou na partida quase a vencer, com o avançado Michel a aproveitar um erro defensivo de Gabriel Pereira para bater Pedro Trigueira e colocar os visitantes em vantagem quando ainda não estava decorrido o primeiro minuto de jogo.

O tento sofrido fez com que o Vilafranquense assumisse o controlo do jogo em busca do empate, embora o mesmo só tenha chegado em cima do intervalo por intermédio do capitão André Ceitil, que finalizou com sucesso uma excelente jogada ofensiva desenhada à direita do ataque entre Léo Alaba e Edson Farias.

A equipa comandada por Rui Borges entrou melhor na etapa complementar e Nené dispôs de uma boa oportunidade de golo já dentro de área, mas o remate saiu fraco, sendo que, pouco depois, foi o recém-entrado Tipote a assustar com um remate rasteiro para boa defesa de Nuno Silva com os pés.

Aos 70, Nené voltou a mostrar falta de assertividade quando já só tinha Nuno Silva pela frente e aos 77 respondeu a formação treinada por Fábio Pereira, com Miguel Pereira a rematar com perigo à entrada da área.

Quando o ritmo de jogo já não fazia antever alterações no marcador, eis que Sangaré, que tinha entrado minutos antes para o lugar de Umaro Baldé, saltou mais alto, após canto à direita do ataque, e completou a reviravolta para os 'piranhas do Tejo', que ainda viram a equipa de Oliveira de Azeméis tentar o empate já num último esforço.

Com este resultado, o Vilafranquense arrecadou o primeiro triunfo no campeonato, depois do desaire na ronda inaugural, ao passo que a Oliveirense averbou a primeira derrota no campeonato, após o triunfo na estreia.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Oliveirense, 2-1

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Michel, 01 minuto

1-1, André Ceitil, 40.

2-1, Sangaré, 88.

Equipas:

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Tipote, 45+1), Anthony Correia, Gabriel Pereira, Eric Veiga (Bernardo Martins, 65), André Ceitil, Ricardo Dias (Zimbabwé, 78), Luís Silva (Léo Bahia, 65), Edson Farias, Umaro Baldé (Sangaré, 78) e Nené.

Suplentes: Fábio Duarte, Sousa, Bruno Almeida, Bernardo Martins, Sangaré, João Mário, Tipote, Zimbabwé e Léo Bahia).

Treinador: Rui Borges.

- Oliveirense: Nuno Silva, Gonçalo Pimenta, Rodrigo Borges, Iago Reis, Zé Pedro, Filipe Alves (Pisco, 76), Ibrahima, Jaiminho (Maga, 76), Duarte Duarte (Miguel Pereira, 60), Lessinho (Obi, 84) e Michel (Serginho, 60).

Suplentes: Rui Dabó, Miguel Pereira, Marcelo Marques, Lamine, Obi, Pedro Marques, Serginho, Pisco e Maga.

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lessinho (36), Anthony Correia (45), Umaro Baldé (69), Ricardo Dias (71), Nené (78), Bernardo Martins (83), Maga (85), Serginho (90) e cartão vermelho para Rui Oliveira (team manager do Vilafranquense) e Filipe Mesquita (treinador-adjunto da Oliveirense), ambos aos 45.

Assistência: 182 espetadores.