Vilafranquense-Oliveirense, 3-2: Tocantins sela triunfo ao cair do pano em jogo de nervos

O Vilafranquense deixou este domingo o último lugar da Segunda Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa a Oliveirense, por 3-2, na oitava jornada, graças a um golo no último minuto.A equipa ribatejana esteve a vencer por 2-0, com golos de Filipe Oliveira (11 minutos), Denis Martins (42), mas permitiu que Agdon (61) e Neto Costa (73) fizessem o empate para a Oliveirense, antes de Gustavo Tocantins (90) dar o segundo triunfo ao Vilafranquense.Os ribatejanos entraram melhor, e Ulisses Santos aproveitou a passividade da defesa de Oliveira de Azeméis, assistiu Filipe Oliveira, que de pé esquerdo fez um bom golo.A Oliveirense ia tentando responder à desvantagem, mas os ribatejanos iam tapando os caminhos da sua baliza e tiveram uma soberana ocasião para ampliar, com o nigeriano Silas a surgir isolado, mas, só com Bruno Vale pela frente, a rematar por cima da trave.Na melhor ocasião forasteira, Neto Costa, após um livre, cabeceou e obrigou Maringá a defesa apertada para evitar a igualdade.Mais objetivos os homens de Vila Franca de Xira chegaram ao segundo golo, antes do intervalo, após um canto apontado por Ulisses, com Neguete a cabecear à trave e na recarga Denis Martins a aumentar a vantagem ribatejana.Apesar de a partida ter perdido qualidade no segundo tempo, a Oliveirense conseguiu reduzir por Agdon, que aproveitou um ressalto para marcar.O golo deu novo alento à equipa de Pedro Miguel, que pouco depois chegaria à igualdade por Neto Costa na sequência de um canto.Num último fôlego, a equipa de Filipe Moreira chegou à vantagem, novamente na sequência de um canto, em que João Vieira cabeceou à trave e, com o peito, Gustavo Tocantins fez o golo da vitória.Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.Vilafranquense-Oliveirense, 3-2.2-0.1-0, Filipe Oliveira, 11 minutos.2-0, Denis Martins, 42.2-1, Agdon, 61.2-2, Neto Costa, 73.3-2, Gustavo Tocantins, 90.Maringá, Denis Martins, Neguete, Kassio Fernandes, Brigues, China, Ulisses (Pepo, 84), Filipe Oliveira (Marco Grilo, 76), Silas, João Vieira e Wilson (Gustavo Tocantins, 73).Suplentes: Rodrigo Josviaki, Pepo, Alan Bidi, Tarcísio, Karzun, Marco Grilo, Gustavo Tocantins.Filipe Moreira.Bruno Vale, Alemão, Michael Douglas, Wellington, Diogo Clemente, Filipe Gonçalves, Fabinho, Paraíba (Malele, 69), Marcos Júnior (Miguel Silva, 46), Neto Costa e Agdon (Oliveira, 88)Suplentes: Coelho, Sérgio, Elizio, Sérgio Ribeiro, Malele, Miguel Silva, Oliveira.Pedro Miguel.Carlos Xistra (AF Castelo Branco).Cartão amarelo para Filipe Oliveira (13), Welington (20), Neguete (65), Ulisses (81), Gustavo Tocantins (90)cerca de 400 espetadores.