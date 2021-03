Vilafranquense-Penafiel, 0-0: jogo só 'aqueceu' na reta final mas ninguém desfez o nulo

Vilafranquense e Penafiel empataram esta quinta-feira sem golos, num jogo de fraca qualidade, que estava em atraso da 20.ª jornada da 2.ª Liga.

Num encontro em que apenas nos últimos trinta minutos, houve alguns momentos de maior qualidade, as duas equipas entraram em campo com uma toada lenta, com um jogo muito previsível e sem ocasiões de golo na primeira parte.

No reatamento, o encontro não se alterou e o treinador do Penafiel, Pedro Ribeiro, fez entrar Rui Pedro e Robinho, que deram outro dinamismo na frente de ataque duriense, mas os ribatejanos iam fechando os caminhos da sua baliza.

Com o aproximar do final da partida, o desafio ganhou algum interesse, com lances de perigo de Paulo Henrique e Ronaldo Tavares.

O melhor que os ribatejanos conseguiram foi um remate de Kady com algum perigo, mas valeu a defesa de Emanuel Novo.

Os ribatejanos continuam sem vencer desde 28 de dezembro de 2020 e somaram mais um ponto para conseguir a permanência, estando agora na 14.ª posição, enquanto o Penafiel cimentou a sétima posição na prova.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Penafiel, 0-0.





Equipas:

- Vilafranquense: Tiago Martins, Marcos Vinicius, Diogo Coelho, Sparagna, Marco Grilo (Eric Veiga, 74), Diogo Izata, Gonçalo Santos (Diogo Pinto, 74), Leonardo, Mbombo (Kady, 56), André Claro, Evandro Brandão (Carlos Fortes, 22).

Suplentes: Maringá, Alan Bidi, Eric Veiga, Carlos Fortes, Diogo Pinto, Vitinho, André Dias, Kady, Ruben Gonçalves.

Treinador: Carlos Pinto.

- Penafiel: Emanuel Novo, Gustavo Henrique, Capela, Denis, Paulo Henrique, Bruno César, Franco (João Amorim, 72), Leandro (Coronas, 72), David Caiado (Rui Pedro, 60), Wagner (Robinho, 60), Ronaldo Tavares.



Suplentes: Filipe, David Santos, Cassiano, Coronas, João Amorim, Pedro Prazeres, Robinho, Rui Pedro, Pedro Soares.

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mbombo (30), Sparagna (33), Paulo Henrique (38), Gonçalo Santos (64), Diogo Coelho (79).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.