Diogo Izata vai continuar no Vilafranquense. Os ribatejanos informaram esta sexta-feira ter renovado o contrato do defesa/médio até 2021 prolongando o vínculo que começou em 2016.O jovem jogador, de 22 anos, formado na U. Leiria, Sp. Braga e FC Porto acabou a temporada com 41 jogos oficiais realizados e como defesa que jogou ao centro num esquema de 3x5x2 de Filipe Moreira."Ficar no Vilafranquense é muito importante para dar continuidade ao bom desempenho que tenho vindo a realizar. Agradeço à direção da SAD da União Desportiva Vilafranquense pela possibilidade de poder permanecer neste clube emblemático", vincou o jogador em declarações transcritas na página de Facebook dos ribatejanos.Esta a terceira renovação confirmada depois dos novos vínculos de Marco Grilo e China também terem sido oficializados.