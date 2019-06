Vilafranquense renova com Marco Grilo e China

O Vilafranquense anunciou esta sexta-feira a renovação com os laterais Marco Grilo e China, habituais titulares da equipa à direita e à esquerda.





Os dois jogadores portugueses chegaram a Vila Franca de Xira no início de 2017/18. Grilo chegou ao Cevadeiro para ser médio, proveniente do Sertanense, mas foi como lateral que se haveria de destacar cumprindo 36 jogos oficiais. Já China findou uma aventura pelo estrangeiro e ingressou em Vila Franca de Xira após cinco anos no Chipre e outros cinco na Ucrânia. O esquerdino de 37 anos realizou 35 partidas oficiais na temporada transata que culminou com uma subida inédita do Vilafranquense à Segunda Liga.