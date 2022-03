Vilafranquense-Rio Ave, 1-2: Pedro Mendes operou reviravolta aos 90'+1

Um golo de Pedro Mendes, aos 90+1 minutos, garantiu esta segunda-feira a vitória do Rio Ave na visita ao Vilafranquense, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada, que permitiu aos vila-condenses assumirem a vice-liderança da Liga Sabseg.



A formação de Vila Franca de Xira adiantou-se no marcador aos 55 minutos, através do experiente Nené, só que o avançado emprestado pelo Sporting assinou um 'bis', primeiro empatando o encontro, aos 83, e depois 'selando' o triunfo dos visitantes, em tempo de compensação.

Com este resultado, a equipa de Luís Freire ultrapassou o Benfica B (terceiro, com 47 pontos) e ascendeu à segunda posição, com 48 pontos, menos um do que o líder Casa Pia (49), que na terça-feira recebe o Mafra, no fecho da ronda, enquanto o Vilafranquense permanece no 12.º posto, com 29 pontos.

Numa primeira parte sem lances de real perigo, o Rio Ave entrou mais dominador, mas não conseguiu inaugurar o marcador, ao passo que os anfitriões iam tentando responder, a espaços, e apostando no contra-ataque.

Contudo, a história do encontro começou a ser escrita apenas na segunda parte, sendo que, logo após o intervalo, Léo Bahia até podia ter marcado através de um livre direto: o lateral-esquerdo fez um cruzamento 'venenoso' e valeu a atenção de Jhonatan, que conseguiu desviar a bola no último instante.

Não foi à primeira, mas foi à segunda e, aos 55 minutos, Nené inaugurou o marcadr num lance em que os ribatejanos até se queixavam de uma falta sobre Belkheir à entrada da área. A bola acabaria por sobrar para o avançado brasileiro, que rematou ao canto inferior esquerdo.

O Rio Ave foi em busca do empate, e, aos 62 minutos, Pedro Mendes obrigou Luís Ribeiro a uma das defesas da noite na conversão de um livre, mas o golo apenas surgiu já nos últimos 10 minutos.

O recém-entrado Joca rematou com perigo, com o guarda-redes dos ribatejanos a ceder canto. E foi através do canto que surgiu o tento do empate: Pedro Mendes aproveitou uma 'sobra', dentro da área, e disparou, de pé esquerdo, para o canto oposto.

No entanto, o momento da noite estava reservado para o fim, quando, já em tempo de compensação, Pedro Mendes, um dos mais desequilibradores da partida, aproveitou um corte insuficiente do guarda-redes do Vilafranquense e só teve de encostar, completando a reviravolta e garantindo três pontos muito importantes para a formação de Vila do Conde.

O jogo referente à 25.ª jornada fica também marcado pela presença nas bancadas do treinador Rui Vitória, que ao intervalo foi agraciado pelo diretor-geral da SAD do Vilafranquense, Luís de Sousa, com uma camisola do clube que representou entre 1990 e 1999 como jogador e no qual viria a estrear-se enquanto treinador, em 2002.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Rio Ave, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Nené, aos 55 minutos

1-1, Pedro Mendes, 83.

1-2, Pedro Mendes, 90+1.

Equipas:

- Vilafranquense: Luís Ribeiro, Marcos Valente, Prince Mendy, Mutombo, Edu Machado (Mike Moura, 46), Leonardo (Nuno Rodrigues, 87), Gabriel Pereira (Lumeka, 86), Léo Bahia, Bernardo Martins (André Ceitil, 67), Nené e Belkheir (Ença Fati, 73).

(Suplentes: Adriano Facchini, André Ceitil, Ença Fati, Sangaré, Nuno Rodrigues, Lumeka, Eric Veiga, Wagner e Mike Moura)

Treinador: Filipe Gouveia

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha (Joca, 77), Aderllan Santos, Renato Pantalon, Pedro Amaral, Zé Manuel (Vítor Gomes, 62), João Graça (Ronan, 62), Guga, Fabrice Olinga (Alhassane, 62), Aziz (Ângelo, 90) e Pedro Mendes.

(Suplentes: Léo Vieira, Ângelo, Vítor Gomes, Ronan, Amine, Alhassane, Joca, Ukra e Sávio).

Treinador: Luís Freire

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Leonardo (15), Edu Machado (40), Mutombo (58), Jhonatan (58), Belkheir (70) e Ronan (74).

Assistência: 230 espetadores.