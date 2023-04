Vilafranquense-Torrense, 2-0: Ribatejanos regressam às vitórias

O Vilafranquense está de regresso aos triunfos depois de ter batido o Torreense, por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da 2.ª Liga, disputado este sábado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Bernardo Martins, aos 29 minutos, e John Mercado, aos 41, apontaram os golos dos ribatejanos que, desta forma, quebraram um ciclo de três desaires consecutivos e subiram ao quinto posto, com 44 pontos.

Já o emblema de Torres Vedras permanece no oitavo lugar, com 40 pontos.

O Torreense entrou em campo com mais vontade de assumir o controlo do jogo, e, a espaços, ia criando situações de algum perigo.

Todavia, os ribatejanos, contra a 'corrente' da partida, acabariam por abrir o ativo: aos 29, Sangaré trocou as voltas ao defesa João Afonso e assistiu Bernardo Martins que, já dentro da pequena área, só teve de encostar.

Respondeu Nuno Campos, aos 35, com um remate de pé esquerdo a embater no poste e a passar 'caprichosamente' por toda a linha de golo, mas a partida foi mesmo decidida no capítulo da eficácia e aí foi mais forte o conjunto de Ricardo Chéu, que voltou a responder com um golo.

Aos 41, Bernardo Martins isolou John Mercado, com o extremo a tirar da frente o opositor direto e a ampliar o marcador.

Até ao intervalo, o equatoriano até podia ter 'bisado', assim como Bernardo Martins, sendo que, em ambos os lances, os remates saíram ao lado.

Na etapa complementar, os 'azuis-grená' tentaram reentrar na discussão do encontro, com particular destaque para a tentativa falhada de Santiago Godoy, aos 66 -- valeu uma excelente defesa de Pedro Trigueira --, mas o resultado não mais se alterou.

Já na compensação, Luís Silva acabaria por ver o cartão vermelho direto num lance em que se desentendeu com Keffel Resende.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Torreense, 2-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcador:

1-0, Bernardo Martins, 29 minutos.

2-0, John Mercado, 41.

Equipas:

Vilafranquense: Pedro Trigueira, Sílvio (Léo Alaba, 63), Easah Suliman, Anthony Correia, Bruno Silva, André Ceitil, Luís Silva, John Mercado (Menaour Belkheir, 75), Madi Queta (André Sousa, 82), Bernardo Martins (João Amorim, 82) e Balla Sangaré (Ricardo Dias, 82).

(Suplentes: Márcio Rosa, Léo Alaba, Eric Veiga, Idrissa Dioh, Ricardo Dias, João Amorim, André Sousa, Menaour Belkheir e Mamadou Diallo).

Treinador: Ricardo Chéu.

Torreense: Vágner, Nuno Campos, João Pereira, João Afonso, Keffel Resende, Neneco Renteria (Frédéric Maciel, 63), Cícero Alves, Diego Raposo (Picas, 75), Juan Balanta (Santiago Godoy, 63), Harramiz (Jovan Lukic, 63) e Patrick Fernandes (Renato Santos, 75).

(Suplentes: Léo Navacchio, João Paulo, Simão Rocha, Guilherme Morais, Jovan Lukic, Picas, Renato Santos, Santiago Godoy e Frédéric Maciel).

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sílvio (06), Juan Balanta (53), Nuno Campos (58) e Keffel Resende (90+3), Cartão vermelho direto para Luís Silva (90+3).

Assistência: 143 espectadores.