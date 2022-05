Vilafranquense-Trofense, 2-4: Jovem Capita brilha com hat-trick em Rio Maior

Um show de Capita garantiu a melhor despedida da temporada ao Trofense, que bateu este sábado o Vilafranquense, por 4-2, na 34.ª e última jornada da Liga Sabseg.



Numa partida disputada no Estádio Municipal de Rio Maior, valeram à equipa da Trofa o golo de Achouri (12 minutos) e o hat-trick de Catita (60, 74 e 78), ao passo que os tentos de Nathan Bizet (68) e Bernardo Martins (70) foram insuficientes para os ribatejanos finalizarem a temporada a somar pontos.

Desta forma, o Trofense arrecadou o quarto triunfo consecutivo, chegando aos 40 pontos e subindo, à condição, à 13.ª posição, tendo de aguardar o desfecho do encontro do Estrela da Amadora, agendado para domingo, para conhecer a classificação final da temporada.

Já o Vilafranquense encerra o campeonato em 12.º lugar, com 41 pontos, e com o mesmo registo com que iniciou a prova: três derrotas seguidas.

No primeiro tempo, os visitantes foram sempre a equipa mais perigosa e, aos cinco minutos, Djalma teve a primeira oportunidade de golo, após um desentendimento na defensiva do Vilafranquense, mas valeu a boa defesa de Adriano Facchini.

Ainda antes do quarto de hora, a equipa comandada por Sérgio Machado iria chegar ao golo, aos 12 minutos, quando Achouri, que tinha visto o guarda-redes ribatejano defender um remate no minuto anterior, deu o melhor final a uma jogada que começou numa perda de bola de Léo Bahia em zona recuada.

O angolano Djalma ainda dispôs de três oportunidades para aumentar a vantagem dos visitantes no primeiro tempo, mas seria Capita, já no segundo tempo, a fazer o segundo da formação da Trofa, antes de Nathan Bizet, que tinha substituído Prince Mendy, reduzir a diferença através de um portentoso remate de fora da área.

Com o tento do francês, os 'piranhas do Tejo' galvanizaram-se e, logo no minuto seguinte, chegariam ao empate por intermédio de Bernardo Martins. Contudo, Capita voltaria a marcar por duas vezes, consumando o 'hat-trick' e o triunfo do Trofense.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense Trofense, 2-4

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Achouri, aos 12 minutos

0-2, Capita, 60.

1-2, Nathan Bizet, 68.

2-2, Bernardo Martins, 70.

2-3, Capita, 74.

2-4, Capita, 78.

Equipas:

- Vilafranquense: Adriano Facchini (Besic, 68), Mike Moura (Eric Veiga, 62), Prince Mendy (Nathan Bizet, 62), Mutombo, Léo Bahia, Idrissa Dioh, Ença Fati (André Ceitil, 35), Leonardo, Nuno Rodrigues (Bernardo Martins, 62), Belkheir e Nené.

(Suplentes: Besic, André Ceitil, Bernardo Martins, Sangaré, Yohan Miranda, Lumeka, Eric Veiga, Nathan Bizet e Wagner)

Treinador: Filipe Gouveia

- Trofense: Vítor São Bento, Daniel Liberal, Mutsinzi, Caio Marcelo, Tiago André, Capita (Rodrigo Ferreira, 85), Vasco Rocha (Andrézinho, 88), Beni Mukendi, Achouri (Keffel, 88), Gustavo Furtado (Bechou, 72) e Djalma (Nurenttin, 72).

(Suplentes: Rodrigo, Andrézinho, Bruno Moreira, Simão Martins, Tito Júnior, Nurenttin, Keffel, Rodrigo Ferreira e Bechou).

Treinador: Sérgio Machado

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Prince Mendy (39), Nené (42), Beni Mukendi (45), Leonardo (63) e Capita (79).

Assistência: 150 espetadores.