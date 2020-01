Vilafranquense-Varzim, 0-3: poveiros aproximam-se do topo

O Varzim venceu este domingo o Vilanfranquense por 3-0, em jogo da 15.ª jornada da 2.ª disputado em Coimbra, devido à interdição do Estádio de Rio Maior, habitual casa da formação ribatejana.

A equipa poveira chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Ruiz e Baba Sow, aos 28 e 31 minutos, e na segunda parte confirmou a vitória aos 78 minutos, por Lumeka.

O primeiro golo surgiu aos 28 minutos, numa jogada da esquerda, em que Cerveira cruza para a área, onde apareceu Ruiz a desviar para o fundo da baliza defendida por Maringá.

Três minutos depois, Baba Sow interceta um mau atraso no setor recuado do Vilafranquense, ultrapassa um defesa central e atira a bola para fora do alcance do guardião adversário, fazendo o segundo golo da equipa poveira.

Aos 42 minutos, Nduwarugira obriga o guarda-redes Maringá a aplicar-se para evitar o terceiro golo dos nortenhos, na marcação de um livre direto mesmo em cima da linha de grande área.

Na segunda parte, o Vilafranquense teve mais iniciativa de jogo e procurou reduzir a desvantagem, o que poderia ter acontecido aos 55 minutos, num remate de Wilson a que Serginho respondeu com uma excelente intervenção.

A equipa de Paulo Alves sentenciou o jogo aos 78 minutos, por Lumeka, que assinou o terceiro golo, numa recarga na área, depois de uma defesa para a frente do guarda-redes Maringá.

Com este resultado, o Varzim atinge os 26 pontos e salta do sétimo para o terceiro lugar da tabela classificativa, em igualdade com o Mafra, enquanto o Vilafranquense mantém a 15.ª posição com 15 pontos.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Vilafranquense-Varzim, 0-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Ruiz, 28 minutos.

0-2, Baba Sow, 31'.

0-3, Lumeka, 78'.

Equipas:

- Vilafranquense: Maringá, Tarcísio (Tocantins, 72'), Bidi, Kássio Fernandes, China, Diogo Izata (Polidoro, 10'), Pepo, Ulisses, Marco Grilo (Brigues, 80'), Wilson e João Vieira.

Suplentes: Filipe Semedo, Polidoro, Onyekachi Silas, Korzun, Brigues, Tocantins e Isidoro.

Treinador: Filipe Moreira.

- Varzim: Serginho, João Amorim, Hugo Gomes, Luís Pedro, Cerveira, Nduwarugira, Rui Moreira (Caetano, 78'), Baba Sow (Pedro Ferreira, 64'), Frederic, Lumeka e Ruiz (Stanley, 81').



Suplentes: Isma, Alan Henrique, Zé Diogo, Caetano, Stanley, Gonçalo e Pedro Ferreira.

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Baba Show (10') e Bidi (40').

Assistência: Cerca de 200 espetadores.