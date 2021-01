Vilafranquense-Vizela, 1-1: estreante Nuno Rodrigues impede derrota ribatejana

Nuno Rodrigues estreou-se esta terça-feira da melhor maneira pelo Vilafranquense, ao apontar o golo do empate a um golo na receção ao Vizela, em jogo da 17.ª jornada da Liga SABSEG, disputado em Rio Maior. O médio ofensivo, que foi anunciado na segunda-feira como novo reforço do clube de Vila Franca de Xira, igualou a contenda aos 88 minutos, respondendo a um golo anotado por Francis Cann, aos 67'.

A primeira parte foi equilibrada e sem muitos lances de perigo junto às balizas. Fugiram à monotonia, um remate de Marco Grilo ao lado da baliza de Pedro Silva e outro de Kiko Bondoso a obrigar Tiago Martins a defesa atenta.

Ainda no decorrer do primeiro período, João Tralhão foi obrigado a mexer no seu 'xadrez', com a lesão do guarda-redes Maringá, após choque com Marco Grilo, e foi chamado Tiago Martins para a baliza ribatejana.

O Vizela entrou melhor no segundo tempo e com maior posse de bola, empurrando o Vilafranquense para junto da sua grande área. Já reduzido a 10 unidades pelo segundo amarelo a Diogo Izata, o Vilafranquense viu o domínio do Vizela aumentar e cimentar-se.

Com os vizelenses por cima, o golo chegou por Francis Cann, que estava em campo há apenas cinco minutos e aproveitou um centro da esquerda e as facilidades concedidas pela defesa ribatejana.

Já perto do final da partida, um livre longo apontado por Tiago Martins foi aproveitado por Nuno Rodrigues, que rematou de primeira e restabeleceu a igualdade, estreando-se da melhor forma com a camisola do Vilafranquense.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Vizela, 1-1

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

0-1, Francis Cann, 67 minutos.

1-1, Nuno Rodrigues, 88.

Equipas:

- Vilafranquense: Maringá (Tiago Martins, 36), Marco Grilo (Alan Bidi, 63), Sparagna, Diogo Coelho, Vitor Bruno, Jefferson, Diogo Izata, Ruben Gonçalves (Leandro Antunes 72), Nuno Rodrigues, André Claro (Leonardo, 64) e Carlos Fortes (Evandro Brandão, 63).

(Suplentes: Tiago Martins, Vitinho, Alan Bidi, Leandro Antunes, Leonardo, Eric Veiga e Evandro Brandão).

Treinador: João Tralhão.

- Vizela: Pedro Silva, João Pedro (Francis Cann, 62), Matheus, Aidara, Richard Ofori, Marcos Paulo (Marcelo, 88), André Soares (Ericson, 72), Samu, Tavinho, Kiko Bondoso (Cardozo, 87) e Cassiano.

(Suplentes: Manuel Baldé, Ivo, Cardozo, Marcelo, João Pais, Ericson, Leonel Mosevich, David e Francis Cann).

Treinador: Álvaro Pacheco.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jefferson (13), Marco Grilo (30) e Diogo Izata (45+6 e 60). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Diogo Izata (60).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia covid-19.