Vítor não deve continuar no Feirense

Em fim de contrato com o Feirense, Vítor deve mesmo estar de saída do conjunto de Santa Maria da Feira.

Apesar de ter alinhado em 20 jogos pelos fogaceiros na temporada 2019/20, o experiente médio, de 36 anos, nunca se assumiu como titular absoluto, vivendo sempre na sombra de Fábio Espinho. Perante a continuidade do criativo e face ao regresso de João Tavares após empréstimo ao Mafra, o cenário mais provável para Vítor passa pela saída.

Formado no Penafiel, o médio afirmou-se na 1ª Liga ao serviço do P. Ferreira, fazendo parte do plantel que levou os castores ao playoff da Liga dos Campeões, e representou ainda o Sporting. Entre 2014 e 2019, Vítor alinhou na 2ª Divisão espanhola, representando o Reus e o Deportivo.