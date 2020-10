Vizela-Académica, 1-3: estudantes sobem ao segundo lugar

Três golos nos últimos 20 minutos garantiram este sábado à Académica a vitória no reduto do Vizela, por 3-1, para a sétima jornada da 2.ª Liga, num jogo em que os vizelenses acabaram com nove elementos.

Com este importante e merecido triunfo, o segundo consecutivo no campeonato, a Académica ascendeu provisoriamente ao segundo lugar, agora com 14 pontos, enquanto o Vizela, que somou a segunda derrota seguida, mantém os oito e tem em risco o atual oitavo lugar.

Os locais, com um jogo muito combativo, entraram a ganhar, por Cassiano, na cobrança de uma grande penalidade, aos 16 minutos, por alegada mão de Silvério na área da Académica.

A reação dos estudantes não tardou e uma maior agressividade a meio campo permitiu várias recuperações de bola no meio campo contrário e duas oportunidades claras para chegar ao empate: Bouldini, aos 39 minutos, acertou no poste, e Bruno Teles, aos 42, viu o empate ser-lhe negado pelo guarda-redes Pedro Silva.

A Académica acentuou as melhorias no seu jogo após o intervalo e a expulsão do central vizelense Matheus Costa, aos 69 minutos, precipitou a reviravolta no marcador.

O brasileiro cometeu falta para grande penalidade sobre Bouldini, que só marcou na recarga. Traquina, pouco depois, ameaçou o segundo dos estudantes, que chegaria com naturalidade aos 84 minutos, num remate forte e colocado de Bruno Teles à entrada da área.

Tavinho perdeu a cabeça e viu dois amarelos no espaço de oito minutos, deixando o Vizela reduzido a nove elementos no primeiro dos cinco minutos de descontos, o tempo suficiente para o suplente Leandro Sanca, em lance de contra-ataque, voltar a marcar para Académica, fixando o resultado.

Jogo disputado no Estádio do Futebol Clube de Vizela.

Vizela - Académica, 1-3.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Cassiano, 16 minutos (grande penalidade).

1-1, Bouldini, 71.

1-2, Bruno Teles, 84.

1-3, Leandro Sanca, 90+3.

- Vizela: Pedro Silva, Koffi Kouao, Matheus Costa, Aidara, Kiki Afonso (Ofori, 83), Marcos Paulo, Zag (Ericson, 57), Samu, Francis Cann (Fernando Cardozo, 66), Cassiano (Diogo Ribeiro, 83) e Kiko Bondoso (Tavinho, 66).

(Suplentes: Ivo Gonçalves, João Pedro, Ofori, Marcelo, Ericson, Tavinho, André Soares, Fernando Cardozo e Diogo Ribeiro).

Treinador: Álvaro Pacheco.

- Académica: Mika, Fabiano (Fábio Vianna, 89), Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles, Dias, Guima (Mimito, 85), Fabinho (Filipe Chaby, 68), Traquina, Bouldini e João Mário (Leandro Sanca, 85).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Fábio Vianna, Pedro Pinto, Diogo Pereira, Zourdini, Filipe Chaby, Dani, Leandro Sanca e Mimito).

Treinador: Fernando Alexandre.

Árbitro: João Bento (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Aidara (21), Zag (32), Koffi Kouao (73), Tavinho (82 e 90+1) e Fabiano (88).

Cartão vermelho direto para Matheus Costa (69) e por acumulação de amarelos para Tavinho (90+1).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.