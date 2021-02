Vizela bate Casa Pia com grande segunda parte

O Vizela venceu hoje o Casa Pia por 3-1, na 21.ª jornada da Liga SABSEG, num jogo disputado num terreno muito pesado e que valeu pela segunda parte, na qual surgiram os quatro golos.

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 62 minutos, por Cassiano, mas Fati empatou pouco (66). A igualdade durou um minuto, porque Raphael Guzzo, que entrara 10 minutos antes, fez o segundo (67) e Cassiano, já aos 87 minutos, 'bisou' e sentenciou o resultado.

Depois de dois empates seguidos, o Vizela, que somou o 13.º jogo consecutivo a pontuar, volta às vitórias e espera pelos resultados dos três primeiros classificados, sendo que dois deles (Feirense e Académica) jogam entre si na segunda-feira.

O Casa Pia, que registou a terceira derrota consecutiva e já não vence há quatro jogos, até teve mais oportunidades para marcar na primeira parte, mas Malik e Saviour Godwin foram perdulários.

Depois de uma primeira parte apática, o Vizela entrou bem melhor no segundo tempo e, logo aos 46 minutos, quase marcou, por Samu, mas Ricardo Batista, com a ajuda da barra, impediu o golo, que surgiria aos 62 minutos.

Kiki cruzou da esquerda e Cassiano, ao primeiro poste, desviou de cabeça para o mais distante.

O Casa Pia respondeu de pronto, com Fati, com um belo remate cruzado já dentro da área, a empatar a partida, aos 66 minutos.

Mas, fechando cinco minutos 'loucos', a equipa da casa recolocou-se em vantagem logo a seguir, aos 67: Samu cruzou da direita, Ricardo Batista defendeu para a frente e Raphael Guzzo atirou a contar.

O Vizela esteve perto do terceiro aos 80 e 84 minutos, por Kiki e Samu, mas Ricardo Batista evitou-o com duas grandes defesas, a primeira das quais de novo com 'intervenção' do ferro, mas Cassiano fechou o marcador com um remate ainda prensado na defesa contrária, aos 87 minutos.

Jogo no Estádio do FC Vizela.

Vizela - Casa Pia, 3-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Cassiano, 62 minutos.

1-1, Fati, 66.

2-1, Raphael Guzzo, 67.

3-1, Cassiano, 87.

Equipas:

- Vizela: Pedro Silva, Koffi Kouao (Richard Ofori, 08), Matheus, Aidara, Kiki (João Pedro, 90+2), Ericson (Raphael Guzzo, 57), Marcos Paulo, Samu, Francis Cann (André Soares, 90+2), Kiko Bondoso (Tavinho, 90+2) e Cassiano.

(Suplentes: Ivo, Marcelo, João Pedro, João Pais, André Soares, Raphael Guzzo, Tavinho, Richard Ofori, Cardozo).

Treinador: Álvaro Pacheco.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Martins (Djoussé, 88), Matheus Dantas, Kellechi, Jefferson, Zolotic (Vitó, 71), Christian (Jota, 82), Vítor Gonçalves, Fati (Banjaqui, 82), Saviour Godwin e Malick (Camilo, 88).

(Suplentes: Lucas Pais, Sousa, Jota, Diego Medeiros, Vitó, Banjaqui, Romeu Ribeiro, Djoussé e Camilo).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Rui Lima (Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Cassiano (39), Aidara (89) e Banjaqui (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.