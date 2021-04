Vizela-Benfica B, 1-0: série invicta ampliada e mais um passo rumo à subida

Um golo de Raphael Guzzo deu esta segunda-feira uma suada, mas justa, vitória (1-0) ao Vizela sobre o Benfica B, na 29.ª jornada da Liga SABSEG e 21.º jogo consecutivo dos minhotos a pontuar.

O único golo da partida surgiu aos 49 minutos, por Raphael Guzzo, ex-jogador dos encarnados' após uma boa jogada coletiva que deu à equipa da casa uma importante vitória, muito festejada no final, na luta pela subida à Liga NOS.

O triunfo do Vizela, o 21.º jogo consecutivo a pontuar (a última derrota foi há mais de cinco meses e meio), premiou a equipa que melhor jogou e mais oportunidades de golo criou, diante de um Benfica B que registou a terceira derrota das últimas quatro jornadas.

Os encarnados pagaram caro alguma verdura em demasia, com vários jogadores com 19 anos e o mais velho com apenas 23 (Diogo Mendes).

A cinco jornadas do fim do campeonato, a luta pelo segundo lugar está ao rubro, com cinco equipas separadas por apenas cinco pontos: Vizela (segundo classificado, com 55), Desportivo de Chaves (52), Académica (52), Feirense (51) e Arouca (50).

O Vizela entrou mais forte e Kiki (6) e Cassiano (13) criaram perigo, tendo o Benfica B respondido com um desvio subtil de Henrique Araújo ligeiramente ao lado (18).

Tavinho e Marcos Paulo (31 e 36) voltaram a estar perto do golo para os minhotos, mas não tanto como Kiki, que, após grande passe de Samu (41) e em excelente posição, atirou por cima.

O único golo surgiu logo no início da segunda parte, com Raphael Guzzo, jogador com formação no Benfica, a rematar após assistência de calcanhar de Kiko Bondoso, numa jogada que teve início em grande pormenor de Samu (49).

O Benfica B mostrou ainda mais dificuldades em incomodar a baliza defendida por Ivo na segunda parte e, só aos 52 minutos, Henrique Araújo, de cabeça, esteve perto do empate.

Antes do jogo cair num maior equilíbrio, pertenceria ainda ao Vizela, por Cassiano, a melhor ocasião para marcar, mas o avançado brasileiro, completamente isolado perante Svilar, atirou ao lado (56).

Jogo no Estádio do FC Vizela.

Vizela - Benfica B, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Rahpael Guzzo, 49 minutos.

Equipas:

- Vizela: Ivo, Koffi Kouao (Richard Ofori, 73), Matheus (Leonel Mosevich, 87), Aidara, Kiki, Marcos Paulo, Raphael Guzzo (Ericson, 87), Samu, Tavinho (Francis Cann, 88), Kiko Bondoso (André Soares, 90+5) e Cassiano.

(Suplentes: Pedro Silva, João Pedro, Richard Ofori, Marcelo, Leonel Mosevich, Ericson, André Soares, Francis Cann e Cardozo).

Treinador: Álvaro Pacheco.

- Benfica B: Svilar, Fábio Baptista, Kalaica, Morato, Godfried Frimpong (Rafael Rodrigues, 69), Umaro Umbaló, Diogo Mendes (Rafael Brito, 89), David Tavares (Martim Neto, 89), Samuel Pedro (Tiago Gouveia, 63), Henrique Araújo (Luís Lopes, 89) e Gonçalo Ramos.

(Suplentes: Fábio Duarte, Luís Lopes, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Rafael Rodrigues, Rafael Brito, Kevin Csoboth, Martim Neto e Gonçalo Loureiro).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Árbitro: Hugo Silva (Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Marcos Paulo (15), Fábio Baptista (22), Aidara (35), Samuel Pedro (60) e Matheus (86). Cartão amarelo para o treinador do Benfica, Nélson Veríssimo (90+1).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19