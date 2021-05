Vizela-Feirense, 1-1: jogo de candidatos à subida deu em empate

Vizela e Feirense empataram este domingo a um golo na 31.ª jornada da Liga Sabseg, resultado que favorece mais os minhotos, num jogo muito equilibrado entre candidatos à subida de divisão. Raphael Guzzo marcou primeiro para os da casa, aos 23 minutos, mas Tavares empatou para os visitantes, aos 45'+1.

O Vizela pode ver Académica ou Arouca, que se defrontam nesta segunda-feira, aproximar-se, mas o empate serve-lhe mais que ao Feirense, porque lhe permite manter a segunda posição e os quatro pontos de distância para a equipa de Santa Maria da Feira, assim como ganhar vantagem no confronto direto com o adversário deste domingo (ganhou fora).

No 23.º jogo consecutivo do Vizela a pontuar, foi o Feirense a entrar melhor - Platiny tentou um chapéu sobre Ivo, mas o guarda-redes da casa estava atento (5').

O Vizela foi equilibrando o jogo e Tavinho (13') e sobretudo Cassiano (14'), isolado na cara de Brígido, podiam ter marcado. A equipa de Álvaro Pacheco chegou mesmo ao golo, aos 23 minutos, com Raphael Guzzo a desviar um centro de Samu, que se seguiu a um primeiro remate de Guzzo, que Brígido defendeu.

O Feirense tinha agora muitas dificuldades em chegar com perigo à baliza do Vizela, que tinha o jogo controlado. Contudo, um mau passe de Aidara permitiu ao Feirense um rápido contra-ataque e chegar ao empate na última jogada da primeira parte: Tavares não perdoou no coração da área, após um primeiro corte da defesa vizelense.

O Vizela sofreu um duro revés aos 57 minutos, com a expulsão (com vermelho direto) de Francis Cann, que tinha entrado quatro minutos antes, mas os vizelenses não ficaram muito tempo em desvantagem numérica, porque Fábio Espinho viu dois cartões amarelos em três minutos e o jogo prosseguiu equilibrado.

O Vizela cheirou o golo por Cassiano (87'), mas o Feirense esteve ainda mais perto de marcar, primeiro com um remate de Gui Ramos (88'), que Ivo defendeu, e outro de Marcus à barra (89').

Jogo no Estádio do FC Vizela.

Vizela - Feirense, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Raphael Guzzo, 23 minutos

1-1, Tavares, 45'+1

Equipas:

- Vizela: Ivo, Koffi Kouao (Richard Ofori, 84'), Matheus, Aidara, Kiki, Marcos Paulo, Raphael Guzzo (Ericson, 90'), Samu, Tavinho (Francis Cann, 53'), Kiko Bondoso (André Soares, 90') e Cassiano.

(Suplentes: Pedro Silva, Richard Ofori, Marcelo, Leonel Mosevich, Ericson, André Soares, Francis Cann, Diogo Ribeiro e Cardozo).

Treinador: Álvaro Pacheco.

- Feirense: Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro Silva, Zé Ricardo, Latyr, Tavares (Mica, 77'), Feliz (Edson Farias, 69'), Fábio Espinho, Marcus e Platiny (Fabrício, 82').

(Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Edson Farias, Sérgio Silva, Cris, Mica, Ruca, João Victor e Fabrício).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Artur Soares Dias (Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Raphael Guzzo (37'), Feliz (37'), Kiki (40'), Tavinho (48'), Fábio Espinho (62' e 65'), Koffi Kouao (83'). Cartão vermelho direto para Fancis Cann (57') e por acumulação de cartões amarelos para Fábio Espinho (65').