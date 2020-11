Vizela-Leixões, 2-1: minhotos interrompem ciclo de três derrotas consecutivas

Com dois belos golos, o Vizela venceu este sábado o Leixões, 2-1, na 9.ª jornada da 2.ª Liga, interrompendo uma série negativa de cinco jogos no campeonato, e ultrapassou a equipa de Matosinhos na tabela classificativa.

Samu (42 minutos) e Koffi Kouao (77) colocaram os vizelenses na frente e, mesmo em cima do apito final, o veterano ponta-de-lança Nenê reduziu para o Leixões (90+5).

Com uma exibição personalizada, o Vizela interrompe um ciclo de três derrotas consecutivas e cinco jogos sem vencer no campeonato, ultrapassando na tabela o Leixões, que só tinha somado um desaire nos últimos cinco jogos (Taça de Portugal incluída).

O Leixões até entrou mais forte e Nenê desperdiçou duas boas ocasiões para inaugurar o marcador nos primeiros 10 minutos, lances que foram uma exceção numa atuação globalmente 'pálida' dos de Matosinhos.

O Vizela tomou conta do jogo, mas só marcou aos 42 minutos: Samu tabelou com Kiko Bondoso, desferindo depois um grande remate de pé esquerdo, de fora da área, sem hipótese para Beto.

O treinador do Leixões reforçou o ataque com Rui Pedro para o lado de Nenê, mas a equipa não criava jogo para a dupla atacante e era mesmo o Vizela que procurava mais o segundo golo, que Koffi Kouao 'inventou', aos 77 minutos.

O lateral direito costa-marfinense entrou como quis pela defesa adversária e rematou cruzado à malha lateral contrária.

O Leixões só 'acordou' nos últimos minutos, lançando-se em busca do golo que conseguiria no último lance do jogo, com Nenê, de cabeça, a dar a melhor sequência a um cruzamento da direita.

Jogo no Estádio do FC Vizela.

Vizela - Leixões, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Samu, 42 minutos.

2-0, Koffi Kouao, 77.

2-1, Nenê, 90+5.

- Vizela: Pedro Silva, Koffi Kouao, Matheus, Aidara, Kiki, Marcos Paulo, Zag, Samu (Richard Ofori, 90+1), Francis Cann (Okoli, 90+1), Kiko Bondoso (Tavinho, 58) e Diogo Ribeiro (Cassiano, 75).

Suplentes: Ivo, Tavinho, André Soares, Cardozo, Okoli, Leonel Mosevich, João Pedro, Richard Ofori e Cassiano.

Treinador: Álvaro Pacheco.

- Leixões: Beto, Edu Machado (Belkheir, 61), Pedro Pinto, Brendon, Rafael Furlan, Christophe Nduwarugira (Paulo Machado, 79), Jota (Rui Pedro, 46), Joca (Bruno Monteiro, 66), Jefferson Encada, Avto (Jota Silva, 60) e Nenê.

Suplentes: Stefanovic, Sapara, Jota Silva, Rucker, Bruno Monteiro, Seck, Belkheir, Paulo Machado e Rui Pedro.

Treinador: João Eusébio.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Matheus (26), Koffi Kouao (36) e Pedro Pinto (89).