Vizela-Varzim, 1-0: Golo de Kiki 'afunda' poveiros no último lugar

Um golo de Kiki deu esta terça-feira ao Vizela uma difícil, mas justa, vitória sobre o Varzim, 1-0, na 13.ª jornada da 2.ª Liga, confirmando os minhotos a meio da tabela e os poveiros no último lugar.

O defesa-esquerdo marcou o único golo da partida, aos 16 minutos, com um excelente remate à entrada da área, que ainda bateu na barra antes de entrar.

O Vizela não perde há cinco jornadas (três vitórias e dois empates) e voltou a fazer valer o fator casa com o quinto triunfo em sete jogos no seu estádio (mais um empate e uma derrota).

Miguel Leal continua sem conseguir ganhar na 2. Liga Liga no comando técnico do Varzim, que tem apenas uma vitória, logo na primeira jornada (1-0 ao FC Porto B), há três meses e meio.

O Vizela entrou mais forte e Tavinho obrigou Ricardo a duas boas defesas (um e 12 minutos), tendo o Varzim respondido pelo meio com um cabeceamento perigoso de Luís Pedro, após um livre tipo canto curto (seis).

A equipa da casa mandava no jogo e Kiki inaugurou o marcador com um forte remate à entrada da área, na sequência de um livre lateral e de um primeiro amortecimento, de cabeça, de um colega de equipa.

Pouco depois, o Vizela podia ter feito o segundo, mas Tavinho, após grande trabalho de Francis Cann, desperdiçou a soberana ocasião (24).

Na segunda parte, o Varzim lançou-se em busca do empate, mas sempre mais com o coração do que com a cabeça e seria o Vizela, pelo recém-entrado Diogo Ribeiro, a desperdiçar a melhor ocasião (90+4).

Jogo no Estádio do FC Vizela.

Vizela - Varzim, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Kiki, 16 minutos.

Equipas:

- Vizela: Pedro Silva, Koffi Kouao, Matheus, Leonel Mosevich, Kiki, Marcos Paulo, Samu, André Soares (Cardozo, 69), Tavinho (Kiko Bondoso, 65), Francis Cann (Diogo Ribeiro, 90+3) e Cassiano.

Suplentes: Ivo, Aidara, Kiko Bondoso, Marcelo, João Pais, João Pedro, Richard Ofori, Cardozo e Diogo Ribeiro.

Treinador: Álvaro Pacheco.

- Varzim: Ricardo, Nelson Agra, André Micael, Luís Pedro (Rui Coentrão, 68), Pinheiro, Ibrahima (Tembeng, 46), André Vieira, Rui Moreira (Nuno Valente, 68), Cerveira (Irobiso, 78), Yusuf (George Ofosu, 46) e Fatai.

Suplentes: Isma, Tembeng, Lessinho, Paulo Moreira, George Ofosu, Irobiso, Nuno Valente e Rui Coentrão.

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: Bruno Rebocho (Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pinheiro (31), Luís Pedro (45+1), André Vieira (73 e 88), Cardozo (85), Koffi Kouao (86). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para André Vieira (88).