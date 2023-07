Welthon a um passo do Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Torreense está na iminência de receber um reforço de renome. Trata-se de Welthon, avançado que, no passado, já representou o P. Ferreira e o V. Guimarães.As negociações entre as partes estão adiantadas, pelo que se espera que o dianteiro, de 31 anos, regresse a Portugal.Welthon, refira-se, representou o Tuna Luso, do Brasil, em 2023.