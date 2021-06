Xavier Fernandes renova por duas épocas com o Estrela da Amadora

O Estrela da Amadora oficializou a renovação de Xavier Fernandes por mais duas temporadas. O médio, de 23 anos, vai, desta forma, ficar ligado aos tricolores pelo menos até junho de 2023.





Depois de ter representado o Chaves Satélite em 2019/20, Xavi, como é conhecido, assinou pelo Estrela no início de 2020/21 e foi um dos futebolistas do plantel com mais jogos realizados: 32 - os mesmos de Filipe Leão; menos um do que Zé Pedro; e menos dois do que Chapi Romano e Diogo Leitão. Antes, Xavier Fernandes representou também o Sacavenense, já como sénior.Xavier Fernandes, refira-se, é o primeiro jogador a renovar com os tricolores, depois de a SAD liderada por André Geraldes já ter garantido também a continuidade do técnico Rui Santos. Por outro lado, Filipe Leão, que terminou a carreira de jogador, foi confirmado como o novo team manager da equipa para o regresso à 2ª Liga.