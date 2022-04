Zé Tiago eleito melhor jogador de março da Liga Sabseg

Zé Tiago foi distinguido como o melhor jogador do mês de março da Liga Sabseg, depois de ontem já ter arrecadado o prémio de melhor médio.O jogador do Varzim mostrou-se crucial na equipa orientada por Pedro Miguel, ao ser titular em todas as partidas do mês e ao contribuir para os bons resultados dos poveiros nesse período.O médio conquistou 16,05% dos votos, seguido de Pedro Mendes (Rio Ave) com 13,58% e de João Carlos (Académica) que arrecadou 10,49%.