Zé Valente para o ataque do Estoril

Zé Valente é o primeiro reforço do Estoril para a época 2020/21. O extremo-esquerdo, de 26 anos, chegou a acordo com os canarinhos e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.

Para o jogador é o regresso ao futebol português depois de uma época no Chipre, ao serviço do DOXA, no qual fez 19 jogos e não marcou golos. Essa foi a novidade em relação ao jogador natural de Paredes pois na temporada anterior, pelo Vizela, marcou 16 golos em 33 jogos no Campeonato de Portugal.

Zé Valente tem experiência de 2ª Liga, competição na qual jogou três épocas pelo Aves, curiosamente treinado pelo seu pai, Fernando Valente. No plantel do Estoril, o jogador vai para uma posição que estava ocupada por Rafael Barbosa e Juninho esta época.