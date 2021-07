Estrela da Amadora defronta equipa B no jogo de apresentação aos sócios

O Estrela da Amadora, da 2.ª Liga, anunciou esta sexta-feira a formação secundária como adversário no Troféu José Gomes, que serve de apresentação aos sócios, após cancelamento por parte da equipa sub-23 do Sporting.

"O Estrela da Amadora faz este teste com a equipa B, garantindo, assim, que o primeiro troféu de uma figura histórica fica na Amadora", escreveram, em comunicado partilhado nas redes sociais, um dia depois de o clube ter comunicado que "foi surpreendido" com o cancelamento da presença da equipa sub-23 do Sporting.

Na nota, a equipa amadorense escreve: "Vem o Estrela da Amadora SAD informar todos os seus sócios e adeptos que a primeira edição do Troféu José Gomes irá realizar-se, tal como estava agendado anteriormente, no entanto, sem a presença do adversário anunciado, Sporting Clube de Portugal."

O clube referiu que, após confirmação escrita do Sporting, "foi surpreendido, durante o dia de hoje [quinta-feira], que, por decisão da administração da SAD, o jogo agendado previamente estava estranhamente cancelado".

"O Estrela da Amadora tirará as devidas ilações desta decisão, tendo sempre a perfeita consciência que uma instituição como o Sporting Clube de Portugal, os seus sócios e adeptos estará sempre acima de qualquer dirigente", concluiu a nota.

A equipa da Reboleira comunicou ainda que o jogo de apresentação "é um momento que pode ser acompanhado pelos 'estrelistas' no canal oficial do Facebook do Estrela da Amadora SAD, a partir das 15:00" deste sábado, a realizar no Estádio José Gomes.

"Infelizmente, ainda não existe resolução do Conselho de Ministros que permita ter os nossos adeptos junto a nós. Esperemos que, muito em breve, possamos ter essa 'luz verde' da Direção-Geral da Saúde [DGS], do Governo e da Liga", apelaram ainda.

Durante a pré-temporada, o Estrela da Amadora derrotou o Sporting de Lourel, da distrital de Lisboa, por 1-0, e, em estágio, ocorrido em solo algarvio, venceu o Varzim, da II Liga, pelo mesmo resultado, tendo empatado 1-1 diante do Benfica B, também do segundo escalão, registando-se um 'nulo' com o primodivisionário Sporting de Braga.

A partida do Troféu José Gomes é o derradeiro ensaio antes do regresso oficial às competições profissionais, 12 anos após a descida administrativa, marcado com a receção ao Vizela, na primeira fase da Taça da Liga, em 24 de julho, a partir das 15:30.

O vencedor desse embate receberá, na segunda fase, Penafiel (II Liga) ou Moreirense (I Liga), no dia 31 de julho, também a partir das 15:30, enquanto a estreia na II Liga efetuar-se-á em 08 de agosto, às 11:00, em mais uma receção, desta feita ao Mafra.