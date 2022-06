Cheiro ‘químico’ vale multa

A SAD do Estrela da Amadora foi multada em 1479 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, na sequência dos incidentes ocorridos no jogo com o Feirense, da 26ª jornada da 2ª Liga, disputado na Reboleira, a 12 de março. O Feirense acabaria por vencer por 2-1, mas os seus jogadores estiveram impedidos de utilizar o balneário, devido ao forte "cheiro ‘químico’, a ‘creolina’".A situação decorrida da "incúria e desleixo" dos tricolores originou "enjoos/mau estar/tonturas" na equipa visitante, lê-se no relatório.