Amir Feratovic deixa Roma e reforça Estrela da Amadora por três temporadas

O defesa-central esloveno Amir Feratovic, que pertence aos quadros dos italianos da Roma, foi esta quinta-feira anunciado como o mais recente reforço do Estrela da Amadora, da Liga Sabseg.

O jogador, que rubricou contrato por três épocas, é internacional sub-21 pela Eslovénia e chega da Roma, na qual alinhou pelos sub-19 e sub-20, em 2020/21, depois de ter feito formação no Olimpija Ljubljana (2017/18) e NK Bravo (2018/19 e 2019/20).

Os tricolores protagonizam uma autêntica revolução na equipa em comparação com a época passada, tendo saído 17 jogadores: Nuno Hidalgo (Académica), Diogo Santos (Mafra), Sérgio Conceição (Seraing, Bélgica), Tiago Melo (Vitória de Setúbal), André Duarte (Universitatea Craiova, Roménia), Anthony Correia (Vilafranquense), Edu Duarte (São João de Ver), Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré (FK Vojvodina, Sérvia), Latón (Varzim), Reko Silva (Torreense), Chapi Romano, Xavi Fernandes (Belenenses), Diogo Pinto (Casa Pia), Miguel Rosa, Fabrício e Lubega (Proline FC, Uganda).

No que toca a refoços, o conjunto orientado por Sérgio Vieira vai já em 15 caras novas, contando com Amir Feratovic, que se junta aos guarda-redes Bruno Brígido (ex-Feirense), António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora), aos defesas Lucas Rafael (ex-Boa Esporte), Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora), ao médio Mário Balbúrdia (ex-1º de Agosto, Angola) e aos avançados Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Ronald (ex-Guarani, Brasil), Papalélé (ex-Montalegre), Yuri Jonathan (ex-Capivariano, Brasil) e Luan Capanni (ex-AC Milan, Itália).

Depois de hoje ter perdido com os ingleses do Fulham, orientados pelo português Marco Silva, por 3-0, em jogo particular realizado em Tróia, os tricolores continuam a preparar a temporada 2022/23, que arranca em 7 de agosto com a visita ao Feirense, às 11:00, na primeira ronda da Liga Sabseg.