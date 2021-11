André Geraldes apanha 60 dias de suspensão

O presidente da SAD do E. Amadora, André Geraldes, foi suspenso por 60 dias e condenado ao pagamento de uma multa no valor de 612€. Na origem do processo instaurado pelo Conselho de Disciplina da FPF estão "eventuais declarações proferidas e incumprimento de deliberação de órgão disciplinar", no jogo da 22ª jornada do Campeonato de Portugal frente ao Rabo de Peixe, disputado no dia 11 abril de 2021.