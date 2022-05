André Geraldes despede-se: «Foram minutos, horas, dias, meses e anos de dedicação extrema»

André Geraldes despediu-se esta quinta-feira do Estrela da Amadora onde desempenhou funções de presidente da SAD. Comoadiantou, a saída explica-se com "divergências internas"."Quero começar por agradecer à minha família, aos meus amigos, à minha extraordinária estrutura, às dezenas de jogadores que comigo trabalharam ao longo destas duas temporadas e também às respetivas equipas técnicas. Obviamente sem esquecer quem me deu as oportunidades. Foram minutos, horas, dias, meses e anos de dedicação extrema, como sempre faço em todos os projetos que represento, onde eu e os meus deixámos sangue, suor e lágrimas. Defendemos este símbolo como, pessoalmente, já o havia feito em outros locais… Com empenho, dedicação e acima de tudo, sempre, com mentalidade ganhadora, algo que é para mim inegociável.Para a história fica mais uma subida de divisão, desta feita à 2ª Liga de futebol profissional, uns oitavos de final da taça de Portugal, onde só caímos aos pés do SL Benfica e o cumprimento de um objetivo em que competindo [com valores] verdadeiramente diferentes, conseguimos a permanência no atual escalão. Aos que comigo saem desta aventura, uma palavra especial… Vamo-nos encontrar por aí, um até já!", frisou numa publicação partilhada nas redes sociais.