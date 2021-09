André Geraldes: «Não vamos entrar nas loucuras do passado»

André Geraldes aproveitou a paragem do campeonato para os jogos das seleções para dar a primeira grande entrevista como presidente do Estrela da Amadora. O dirigente, de 34 anos, abordou vários temas, mas o principal foi mesmo o estado do clube que, juntamente com a restante estrutura, está reerguer.





"Não estávamos à espera de chegar aos campeonatos profissionais fosse tão rápida. Era um projeto a médio/longo prazo", começou por dizer aos órgãos de comunicação dos tricolores, deixando claro qual é o seu objetivo: "Não digo aqui que o Estrela é candidato a nada, mas gostava de ajudar a colocar este clube novamente na 1.ª Liga."Em relação a este início de temporada, Geraldes vê uma equipa em crescendo e mostra-se bastante confiante com o plantel. "Neste momento, estamos no 13.º posto com um jogo a menos. Começámos menos bem com uma derrota, respondemos na Trofa com um empate e agora ganhámos ao Farense. O Estrela tem de pensar com um nível de ambição que faça jus à sua história. Aqui não há espaço para pensar pequeno. Em relação ao plantel, estamos muitos satisfeitos, mas há que ter paciência, porque é uma equipa em construção, tal como o projeto. Temos um projeto sustentado, não vamos entrar nas loucuras do passado", atirou.Essa vitória frente ao Farense também foi um dos temas, isto porque os algarvios queixaram-se bastante da arbitragem pois acabaram o jogo com menos três jogadores. "É um clube que me merece todo o respeito porque é uma casa que já foi minha. Mas agora somos rivais e dentro de campo não existem amizades. O que eu vi nesse jogo foi uma arbitragem exemplar, com um árbitro a fazer o que muitas vezes não se faz. Viu-se um equipa bastante agressiva e um árbitro a cumprir as regras e a punir os jogadores quando achou que o tinha de fazer. Em relação à vitória não há qualquer discussão, foi justíssima", frisou, deixando ainda uma farpa."Já passou algum tempo, o Farense já voltou a não ganhar e jogou contra 10 durante muito tempo. Podiam vir falar do segundo amarelo ao jogador do Feirense..."Por fim, André Geraldes analisou toda a situação à volta do Estádio José Gomes, destacando tudo o que esta SAD fez para renovar a Reboleira. "Receber um jogo internacional é um marco impressionante nesta caminhada. O Estrela ressurgiu, voltou a ganhar identidade, o Estrela da Amadora de hoje é o Estrela da Amadora. Ok, tem um outro número contribuinte, mas a identidade, os adeptos, o estádio... está cá tudo. Custe a quem custar, isto é o Estrela da Amadora", atirou, concluindo."No fim de tudo isto, há um senho, gestor de insolvência, que emite uma ordem de despejo. Não sei com que inteção, deixo essa questão no ar. Qual é o objetivo de despejar dali uma SAD que fez um trabalho inacreditável para a cidade, para 180 mil pessoas, para o futebol português. Recorremos, ganhámos, ali não dá para fazer mais nada. Agora as cenas dos próximos capítulos, existe a intenção de chegar a um acordo para a compra do estádio por parte da nossa SAD. Os nossos investidores estão prontos, já fizeram uma proposta real, a única proposta oficial que cumpria todos os pressupostos legais. Estamos na disposição de fazer isso para bem da Amadora. Existe plano B e C, mas não haverá uma separação entre SAD e clube. Porque o Estrela poderá não jogar no José Gomes, mas se tiver de ir embora, vai junto. Mas não queremos colocar essa hipótese. Acreditamos que vai haver boa fé."