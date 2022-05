André Geraldes renuncia ao cargo de presidente da SAD do E. Amadora

André Geraldes deixa oficialmente de ser presidente da SAD do E. Amadora. Conformenoticiou nos últimos dias e escreveu hoje na sua edição diária, será Paulo Lopo a assumir a liderança do emblema tricolor Ao fim de dois anos, em que conquistou uma subida à 2.ª Liga e uma permanência no escalão, André Geraldes decide renunciar ao cargo. Sabe, na origem da decisão estão questões de diferenças estratégicas internas, bem como a impossibilidade de, ao dia de hoje, criar condições para lutar pela promoção à 1ª Liga, mas também a entrada de novos investidores, uma vez que SAD se encontra à venda. No entanto, o nosso jornal apurou ainda que o dirigente salvaguardou o direito de preferência da venda da sociedade desportiva a investidores trazidos por ele.Recorde-se que a saída de André Geraldes do E. Amadora não é caso único. No dia de ontem o emblema de Reboleira anuncia também a cessação de contrato com quatro elementos da estrutura - o team manager Filipe Leão, o secretário técnico da equipa principal José Barreto, o diretor de segurança Ricardo Fernandes e o olheiro chefe Martim Prates.